BRAVO SPORT WM Countdown: Noch 3 Tage!

In nur 3 Tagen beginnt zum 21. Mal die Fußball-Weltmeisterschaft! Bei unserem BRAVO SPORT-Countdown liefern wir dir jeden Tag einen coolen Fact zum Turnier in Russland.

3 Turniere als Trainer der deutschen Mannschaft wird Jogi Löw nach dieser WM in seinen Lebenslauf schreiben können. 2006 war er zwar auch schon am Spielfeldrand aktiv, aber nur in der Position des Co-Trainers. Dass Löw gute Arbeit leistet, bestätigt der Gewinn der WM 2014 und die Zuständigen des DFB sehen das genauso. Löws Vertrag wurde vor kurzem vorzeitig bis 2022 verlängert.

Es gibt in Russland allerdings noch einen der öfter als Trainer beim Turnier angetreten ist: Oscar Tabarez. Der Coach von Uruguay ist bereits zum vierten Mal am Start. Er steht seit 2006 bei den Südamerikanern unter Vertrag.