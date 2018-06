BRAVO SPORT WM Countdown: Noch 2 Tage!

In nur 2 Tagen beginnt zum 21. Mal die Fußball-Weltmeisterschaft! Bei unserem BRAVO SPORT-Countdown liefern wir dir jeden Tag einen coolen Fact zum Turnier in Russland.

2 Kontinente sind in diesem Jahr als Austragungsort für die WM eingeplant. Das Gastgeberland Russland ist nämlich so groß, dass es sich gleichzeitig in Europa und Asien liegt. Die Russen sind zum ersten Mal Gastgeber der Weltmeisterschaft und somit feiert auch die kontinentale Doppelbelegung Premiere.

Zwischen dem westlichsten Austragungsort "Kaliningrad" und dem östlichsten Stadion "Jekaterinburg", liegen2.415 Kilometer! Mit dem Mannschaftsbus bräuchte man also über 40 Stunden von einem Stadion zum anderen. Ein Flug dauert aber lediglich vier Stunden und wird wohl eher das bevorzugte Reisemittel bei dieser WM sein.