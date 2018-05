BRAVO SPORT WM Countdown: Noch 15 Tage!

In nur 15 Tagen beginnt zum 21. Mal die Fußball-Weltmeisterschaft! Bei unserem BRAVO SPORT-Countdown liefern wir dir jeden Tag einen coolen Fact zum Turnier in Russland.

15: So viele Buden Knipste Nils Petersen in der Bundesliga-Saison 2017/18 für den SC Freiburg. Damit wurde er nicht nur zweitbester BL-Torschütze, sondern auch erfolgreichster deutscher Stürmer in dieser Spielzeit. Dank dieser Leistungen wurde er dann am 15. Mai von Bundestrainer Jogi Löw in den vorläufigen Kader der Nationalmannschaft berufen.

2007 gab Petersen sein Debüt in der U17 Nationalmannschaft, schaffte es aber damals nicht bis in den A-Kader. Erst 2016 durfte er dann bei den Olympischen Spielen wieder das Trikot des DFB-Teams tragen. Er holte in Rio mit seiner Mannschaft Silber und überzeugte mit sechs Toren in sechs Spielen.