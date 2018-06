BRAVO SPORT WM Countdown: Noch 11 Tage!

In nur 11 Tagen beginnt zum 21. Mal die Fußball-Weltmeisterschaft! Bei unserem BRAVO SPORT-Countdown liefern wir dir jeden Tag einen coolen Fact zum Turnier in Russland.

Der 11. Oktober ist in Panama seit letztem Jahr ein Nationalfeiertag. An diesem Tag konnte sich nämlich die Fußballmannschaft Panamas dank einem Tor in der 88. Minute für die Weltmeisterschaft in Russland qualifizieren. Der 32-jährige Innenverteidiger Roman Torres besorgte den späten 2:1 Endstand und machte das Wunder perfekt! Es ist die erste WM-Teilnahme für Panama, das mit einem Gesamtmarktwert von 11,68 Millionen Euro beim Turnier antritt.

Obwohl das kleine Land niemand so wirklich auf dem Schirm hat, sollte man sie nicht ganz unterschätzen! Immerhin schafften sie es 2009 Mittelamerikameister zu werden.