BRAVO SPORT WM Countdown: Noch 10 Tage!

In nur 10 Tagen beginnt zum 21. Mal die Fußball-Weltmeisterschaft! Bei unserem BRAVO SPORT-Countdown liefern wir dir jeden Tag einen coolen Fact zum Turnier in Russland.

10 Milliarden Euro soll die Weltmeisterschaft kosten, damit ist sie das teuerste Turnier in der WM-Geschichte! Das liegt unter anderem daran, dass im Sankt Petersburger Stadion ein Heizsystem die Temperatur durchgehend bei 21 Grad halten soll.

Aber trotzdem wird es sich am Ende für das Gastgeberland lohnen. Alleine die Übertragungsrechte sollen die deutschen Fernsehsender an die 200 Millionen Euro gekostet haben! Außerdem sind die Ticketpreise teuerer geworden und so kriegt man Karten im Preisrahmen von 85 bis 892 Euro.