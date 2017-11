BRAVO Otto Wahl 2017 - Kategorie Super-Künstler

Zara Larsson

Die 19 Jahre alte Schwedin ist schon ihr halbes Leben in der Musikbranche. Ihren ersten Triumph konnte sie sogar schon mit elf Jahren feiern: Damals meldete ihre Mutter sie bei der schwedischen Casting-Show "Got Talent" an – Zara gewann! In diesem Jahr eroberte sie mit ihrem zweiten Album "So Good" die Charts. Was meinst du: Hat sie sich dafür den BRAVO-Otto verdient . . .?

Zara gewann die schwedische Casting-Show "Got Talent"

Lina Larissa Strahl

2013 gewann sie den Komponistenwettbewerb "Dein Song", sie spielte einer der Hauptrollen im vierteiligen Kino-Hit "Bibi & Tina" und kann mit ihren 19 Jahren schon auf mehrere ausverkaufte Tourneen zurückblicken. Mit "EGO" ist Anfang November ihr zweites Album erschienen. Willst du etwas für ihr Ego tun – und sie mit deiner Stimme zur Otto-Siegerin 2017 wählen . . .?

"Ego" heißt ihr zweites Album

Shawn Mendes

Seit er vor fünf Jahren eine Coverversion von Adeles "Hometown Glory" online stellte, kennt die Karriere des 19-Jährigen nur eine Richtung: steil nach oben! Auf seinem frisch erschienenen "MTV Unplugged"-Album zeigt der kanadische Sonny-Boy, was für eine tolle Stimme und welch hammer Bühnenpräsenz er besitzt. Hat er sich dafür seinen nächsten BRAVO Otto verdient . . .? Deine Stimme entscheidet!

Gewinnt Shawn einen BRAVO-Otto?

Ed Sheeran

Autsch! Im Oktober brach sich der britische Mega-Star bei einem Sturz mit dem Fahrrad den rechten Arm und den linken Ellbogen, musste deshalb diverse Konzerte seiner Welttournee erstmal verschieben. Der goldene BRAVO-Otto würde ihn da bestimmt trösten. Und verdient hätte er es doch allemal, allein schon wegen seines diesjährigen Hit-Albums "Divide". Oder was meinst du . . .?

Kann ein BRAVO-Otto ihn trösten?

Wincent Weiss

Im vergangenen Jahr landete der 24-Jährige mit "Musik Sein" einen Mega-Hit, an den er mit seinem Debütalbum "Irgendwas gegen die Stille" in 2017 nahtlos anknüpfte und es bis auf Platz 3 der deutschen Charts schaffte. Jetzt tourt Wincent durch Deutschland, um seine Deutschpop-Hymnen und wehmütigen Balladen live zu performen – bald auch mit einem BRAVO-Otto im Gepäck . . .?

"Ey da müsste ein BRAVO-OTTO sein. . . "