BRAVO Otto Wahl 2017 - Kategorie Super-Kino/TV-Star

Jannis Niewöhner

"Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora", "Jugend ohne Gott", "High Society" – gleich dreimal eroberte der 25-Jährige in diesem Jahr die Kinoleinwand und damit die Herzen seiner Fans! 2015 wurde er auf der Berlinale als "European Shooting Star" ausgezeichnet, 2016 als "bester Newcomer" beim Bayerischen Filmpreis – der Goldene BRAVO-Otto 2017 würde diese Reihe perfekt ergänzen, oder . . .?

Der Schauspieler bekam im letzten Jahr den Bayrischen Filmpreis als "bester Newcomer". . . Getty Images

Ruggero Pasquarelli

Seine Rolle als Matteo in der Disney-Channel-Serie "Soy Luna" brachte ihm schon im vergangenen Jahr den goldenen BRAVO-Otto als beliebtester TV-Star ein. Ob der 24-jährige Italiener diesen Titel verteidigen kann? Das entscheidest am Ende du – falls es für ihn reicht, wird er den Preis sicher im kommenden Frühjahr auf der "Soy Luna"-Tournee freudig entgegennehmen . . .

Reicht es für Ruggero auch in diesem Jahr für einen BRAVO-Otto? M.Merk/ BRAVO

Emilia Schüle

Erste Erfahrungen vor der Kamera sammelte sie schon als Kind in Kurzfilmen und Werbespots – inzwischen zählt die 24-Jährige zu den gefragtesten Schauspielerinnen Deutschlands, war allein in diesem Jahr gleich in vier Kinofilmen zu sehen! Nachdem sie bereits 2014 den Deutschen Schauspielpreis erhielt, sollten da jetzt noch so manch weitere Auszeichnungen folgen – zum Beispiel der BRAVO-Otto . . .?

Emilia gehört definitiv zu den gefragtesten Schauspielerinnen Deutschlands. . . Getty Images

Tim Oliver Schultz

Der 29-Jährige war schon in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Richtig ins Rampenlicht katapultiert hat ihn aber die Serie "Club der roten Bänder", von der am 13. die dritte Staffel startet! Den Grimme-Preis und den Deutschen Schauspielpreis hat er für seine Serienrolle als Leo schon erhalten – ein BRAVO-Otto wäre noch die Krönung . . .

Für seine Rolle in "Club der roten Bänder" wurde er mehrfach ausgezeichnet. . . F.L.Lange / BRAVO

Karol Sevilla

Am 9. November kann die "Soy Luna"-Hauptdarstellerin ihren 18. Geburtstag feiern. Kann sie als nachträgliches Geschenk auch noch ihren nächsten BRAVO-Otto entgegennehmen? Im vergangenen Jahr konnte sie sich über diese Trophäe freuen – und ihre Beliebtheit hat seitdem nicht abgenommen. Ganz im Gegenteil! Beste Aussichten also für die Mexikanerin . . . Du entscheidest mit deiner Stimme!

Karol Sevilla darf in dieser Kategorie natürlich nicht fehlen? Ist sie Deine Nummer eins? M.Merk/ BRAVO