BRAVO Otto Wahl 2017 - Kategorie Super-Band

Bars & Melody

Seit Leondre Devries und Charlie Lenehan 2014 an der UK-Castingshow "Britain’s Got Talent" teilnahmen, sind die zwei so richtig durchgestartet. Im September brachte das Rap-/Gesangs-Duo mit "Generation Z" bereits sein zweites Album raus, für Anfang des kommenden Jahres steht eine Deutschland-Tour auf dem Programm. Ob sie die wohl schon als stolze BRAVO-Otto-Sieger antreten? Das hängt von dir ab . . .

Die sympathischen Jungs haben es doch verdient - oder? F.L.Lange / BRAVO

Little Mix

Es ist schon ein paar Jahre her, dass die vier Girls den BRAVO-Otto als beste Newcomer abräumen konnten. Inzwischen sind die Engländerinnen, die aktuell in ihrer Heimat auf Tour sind, eine feste Größe im Pop-Biz. In diesem Jahr konnten sie schon bei den begehrten BRIT Awards eine Trophäe gewinnen. Kommt jetzt noch ein Gold-Otto dazu?

Little Mix gehören zu den erfolgreichsten Girl-Bands. . . M.Merk/ BRAVO

Marcus & Martinus

Mit zehn Jahren gewannen die Zwillinge in ihrer Heimat Norwegen den "Junior Eurovision Song Contest". Seitdem haben die inzwischen 15-Jährigen zwei Studioalben und mehrere Hitsingles veröffentlicht und in ganz Europa in ausverkauften Arenen performt! Haben sie sich jetzt auch den Gewinn des BRAVO-Ottos verdient? Du entscheidest – mit deiner Stimme . . .

Ihr neues Album "Moments" erscheint am 17. November. . . B.Jaworek/ BRAVO

Sunrise Avenue

Samu Haber, der Frontmann der finnischen Rocker, bekam von den BRAVO-Lesern 2013 den Goldenen Otto als Superstar. Mit seiner Band konnte er noch nie Gold gewinnen, landete dreimal auf dem dritten Platz. Zuletzt nahmen sich Sunrise Avenue eine anderthalbjährige Auszeit, starteten gerade erst mit ihrem neuen Album "Heartbreak Century" wieder durch. Werden sie dafür endlich mit einem goldenen Otto belohnt . . .?

Haben die Jungs in diesem Jahr Glück? Getty Images

Why Don’t We

Kaum zu glauben, dass die fünf Kalifornier gerade mal vor einem Jahr zusammenfanden – gehen ihre Klick- und Follower-Zahlen doch auf allen Social-Media- und Streaming-Kanälen in die Millionen! Doch was für eine Mega-Kombi hat sich hier auch gefunden: Jeder für sich schon ein toller Singer/Songwriter – gemeinsam eine echte Supergroup! Was meinst du: Ist ihr Sound Otto-reif . . .?

Why Don't We gehören zu den Durchstartern des Jahres! Getty Images