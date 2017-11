BRAVO Otto Wahl 2017 - Kategorie Social Media Star

Lisa & Lena

Schon im vergangenen Jahr durften sie sich über den BRAVO-Otto freuen – seitdem ist ihre Erfolgskurve noch weiter nach oben gegangen! Die Zwillinge Lisa und Lena (15) erreichen nicht nur mit ihrem musical.ly-Profil und ihrem Instagram-Account Millionen Fans – inzwischen werden die beiden auch als Musikerinnen gefeiert und haben eine eigene Modelinie am Start. Eigentlich beste Voraussetzungen für den nächsten Otto . . .

Die Twins sind nicht zu stoppen. . . M.Wilfling/ BRAVO

Die Lochis

Gastrollen in der Daily Soap "Sturm der Liebe", Akustik-Tournee, ein eigenes Eis bei McDonald’s . . . Die Zwillinge Heiko und Roman hatten 2017 nicht nur an ihrem 18. Geburtstag was zu feiern. Es lief so richtig für die beiden Social-Media-Influencer in 2017! Ob sie sich zum Abschluss dieses Erfolgsjahres auch noch über einen BRAVO-Otto freuen dürfen? Man wird sehen . . .

Was für ein Jahr. . . Jetzt fehlt nur noch der BRAVO Otto oder? ;) M.Merk/ BRAVO

Lukas Rieger

Auf Instagram folgen ihm fast zwei Millionen, sein Nutzerkonto bei Musical.ly weist über 2,5 Millionen Fans auf. Und seine stimmungsvollen Song-Videos bei YouTube wurden bislang sogar schon über 27 Millionen Mal aufgerufen. Doch der 17-Jährige ist längst mehr als eine Internet-Sensation, hat schon auf diversen ausverkauften Shows bewiesen, welches musikalisches Talent er besitzt! Einen Otto hat allerdings noch nicht bekommen. Ändert sich das jetzt . . .?

Der BRAVO Otto fehlt ihm noch. . . B.Jaworek/ BRAVO

Mike Singer

Über eine Million Fans auf Instagram, mehr als 350.000 bei Facebook und über 500.000 YouTube-Abonnenten: Der 17-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren über Social Media eine derart große Fanbase geschaffen, dass er längst zu den einflussreichsten Influencern Deutschlands zählt. Und zu einem der besten Sänger! Nicht umsonst eroberte sein Album „Karma“ die Charts-Spitze. Wenn das nicht einen Otto wert ist . . .

Mike gehört zu den besten Sängern Deutschlands. . . F.L.Lange / BRAVO

Mario Novembre

Ende Oktober brachte der 17-Jährige seine erste Single "Friends On The Internet" heraus – sehnlichst erwartet von einer gewaltigen Fanbase, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, ja, sogar den USA und Asien! Denn der Musiker mit italienischen Wurzeln hat in den letzten Jahren mit wöchentlichen musicall.ly-Livestream weltweit für Aufsehen gesorgt. Kommt zur Debütsingle auch noch ein Otto hinzu . . .?

"Friends On The Internet" heißt seine Debüt-Single. . . B.Jaworek/ BRAVO