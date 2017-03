BRAVO-Otto für den SC Lahr

Riesenjubel im Schwarzwald: Der SC Lahr hat als "Verein des Jahres" jetzt endlich den goldenen BRAVO-Otto bekommen.

Nicole Pest, Chefin vom Dienst bei BRAVO SPORT, gratulierte den Siegern höchstpersönlich und übergab die begehrte Trophäe auf dem Sportgelände Dammenmühle. Zusätzlich erhält die Jugend-Abteilung mit rund 350 Nachwuchsfußballer/innen eine satte Geldprämie in Höhe von 1.000 Euro.

Bei der Preisübergabe lobte Nicole Pest nochmal die vorbildliche Jugendarbeit des Lahrer Verbandsligisten. "Wie wir erfahren haben, wird hier seit Jahren eine wirkliche tolle Jugendarbeit gemacht", sagte Pest, "diese Auszeichnung soll auch eine Anerkennung und ein Dankeschön für alle sein, die sich hier im Verein ehrenamtlich engagieren."

Im letzten Jahr hatten über 500 Vereine bei an der BRAVO SPORT-Wahl zum "Verein des Jahres" teilgenommen, per Online-Voting wurde die finale Auswahl auf drei Vereine eingegrenzt. Eine Experten-Jury fällte dann die Entscheidung: "Das Bewerbungsschreiben der Lahrer war beeindruckend. Neben der Ausbildung im leistungssportlichen Bereich wird in Lahr vor allem auch auf die Schwerpunkte Breitensport und Integration gesetzt."

Nochmal: Herzlichen Glückwunsch!

Auch die Nachwuchskicker freuten sich über die tolle Auszeichnung von BRAVO SPORT! BRAVO

