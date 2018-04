BRAVO Hits 101: Diese Megastars sind dabei!

Yeeah! Am 27. April 2018, also HEUTE!!!, erscheint die 101. Ausgabe der BRAVO Hits. Und wie immer haben wir all eure Lieblings—Stars und die coolsten Tracks auf die zwei CDs gepackt. Alle Infos zur BRAVO Hits 101 findet ihr hier!

Das sind die Stars der neuen BRAVO Hits

Sean Mendes, Wincent Weiss, Felix Jaehn oder Bebe Rexha - Die internationalen Top-Acts und -DJs haben uns mal wieder mit mega geilen Hits versorgt. Und die könnt ihr ab jetzt alle gesammelt auf der BRAVO Hits 101 hören.

CD 1

Marshmello & Anne-Marie - FRIENDS Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen - These Days Alvaro Soler - La Cintura Sean Paul & David Guetta feat. Becky G - Mad Love Felix Jaehn feat. Marc E. Bassy & Gucci Mane - Cool Ramz - Barking Jason Derulo - Colors Kygo & Miguel - Remind Me To Forget Zedd, Maren Morris & Grey - The Middle Alle Farben & RHODES - H.O.L.Y. Micar - Secrets Dennis Lloyd - Nevermind ALMA feat. Tove Styrke - Good Vibes Portugal. The Man - Live In The Moment The Chainsmokers - Everybody Hates Me Logic & Marshmello - Everyday Savas & Sido feat. Nico Santos - Haie Post Malone feat. Ty Dolla $ign - Psycho MC Fioti, Future, J. Balvin, Stefflon Don & Juan Magan - Bum Bum Tam Tam Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto - 1, 2, 3 Bruno Mars - Finesse G-Eazy feat. Charlie Puth - Sober Bebe Rexha feat. Florida Georgia Line - Meant To Be Wincent Weiss - An Wunder

CD 2

Shawn Mendes - In My Blood Justin Timberlake feat. Chris Stapleton - Say Something Years & Years - Sanctify Rea Garvey feat. Kool Savas - Is It Love? Imagine Dragons - Next To Me P!nk - Whatever You Want George Ezra - Paradise Die Fantastischen Vier feat. Clueso - Zusammen Glasperlenspiel feat. Summer Cem - Royals & Kings Topic & Ally Brooke - Perfect Michael Schulte - You Let Me Walk Alone Calum Scott - You Are The Reason Why Don't We - Trust Fund Baby David Guetta, Martin Garrix & Brooks - Like I Do SDJM & Conor Maynard - That Way Meghan Trainor - No Excuses Måns Zelmerlöw - Happyland Helene Fischer - Flieger Revolverheld - Immer noch fühlen Sunrise Avenue - Heartbreak Century Welshly Arms - Sanctuary Rooz feat. MoTrip - Immer wieder Olexesh feat. Edin - Magisch

