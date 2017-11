"Deja Vu" von Mike Singer ist ein absoluter Ohrwurm! Dass der Track so gut geworden ist, könnte an der außergewöhnlichen Tatsache liegen, wie er entstanden ist. Was Mike alles auf sich genommen hat, verrät er im exklusiven BRAVO Interview! ;)

Paola Maria und Mike Singer: Sie sind zusammen in einem Musik-Video! Was passiert, wenn ein Top-Künstler wie Mike Singer, mit seinem Manager und seinem Produzenten in eine Berliner Wohnung zieht? Können wir Dir sagen: Neben einer Menge Spaß, entstehen im besten Fall unglaublich coole Songs. Doch so einfach, wie man sich das vorstellt, ist das natürlich nicht. Was Mike Singer in den letzten Wochen Heftiges erlebt hat und mit welchen Mitteln (Du wirst es nicht glauben!) die Songs produziert und aufgenommen wurden, erfährst Du von Mike selbst - im Video! Mike Singer: Sein zweites Album "Deja Vu" erscheint im Januar! Mike Singer

Mike Singer

Musik

Star News

Stars Mach mit! Vote deine BRAVO Hits Lieblingssongs © by WhatsBroadcast Anzeige Rekordpraktikanten im Handwerk Dschungelcamp 2018: Alle Kandidaten und News zur RTL-Show "Wahrheit oder Pflicht" - die besten Fragen und Aufgaben Bachelor 2018: Daniel Völz ist der neue Rosenkavalier! Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" Darsteller Die echten Namen der Köln 50667-Darsteller Die Köln 50667-Darsteller bei Instagram, Facebook, YouTube & Snapchat Hier bekommt ihr MEGA GEWINNE!