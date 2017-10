BRAVO exklusiv: Musiker Lauv über seinen peinlichsten Moment ever!

Wir haben Lauv ("I like me better") zum Interview in Hamburg getroffen und ihn in unser BRAVO Freundschaftsalbum eintragen lassen. Was er uns über seinen peinlichsten Monment ever verraten hat - und alle weiteren Antworten, haben wir natürlich hier für euch!

In den letzten Wochen und Monaten kam einfach niemand an Lauv (23) vorbei. Oder erinnert ihr euch an einen Tag, an dem seine Hit-Single, "I like me better", nicht im Radio oder in sämtlichen Musik-Streaming-Playlisten zu hören war? Nein, wir auch nicht! Und wusstet ihr schon: Lauv bedeutet übrigens Löwe auf Lettisch und der 23-Jährige heißt eigentlich Ari.

Tja, wenn ein Künstler also so durch die Decke geht, lassen wir uns natürlich nicht zweimal bitten. Am Mittwoch haben wir den sympathischen Musiker in Hamburg getroffen und ihn gebeten, sich in unser Freundschaftsalbum einzutragen. Wie er die Anfangssätze, die wir ihm mitgebracht haben, verfollständigt hat? Hier kannst Du Dir das Video anschauen:

Am Freitag (07. Oktober) hat Lauv seine neue Single "Easy Love" veröffentlicht. Er selbst erklärt: "In diesem Song geht es darum, sich zu ergeben und darum, ein Licht auf die Unvollkommeneheiten, die Kämpfe und den Wahnsinn in einer Beziehung. . . die Realität zu umarmen. Es geht daraum Wände zu durchbrechen und die nicht immer so glänzende Realität aufzudecken - das ist genau das, was wir im Musikvideo gemacht haben."

Lauvs Songs beinhalten oft Beziehungsthemen, mit denen sich seine Fans ziemlich gut identifizieren können. Er bekommt regelmäßig Nachrichten, in denen er gesagt bekommt, wie gut es tut, dass jemand versteht, wie kompliziert und aber auch schön die Liebe sein kann.

Lauv kündigte (neben seiner Single) gerade auch an, dass er zusammen mit Ed Sheeran auf seine erste internationale Tour in Asien gehen wird. Die 14-tägige Tour beginnt am 25. Oktober. Sobald Lauv mal wieder in Deutschland ist, hat er übrigens versprochen, dass er uns Bescheid sagen möchte (wir geben Euch die Info natürlich sofort weiter), damit wir ihn live erleben können.

Und darauf freuen wir uns schon sehr! ;)

Du willst mehr über Lauv erfahren? Dann klick einfach hier!