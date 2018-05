Es geht in die heiße Phase! Am Sonntag gibt es den ersten großen Showdown in den Eastern Conference Finals zwischen den Boston Celtics und den Cleveland Cavaliers! Wer zieht in diesem Jahr in die NBA Finals ein? Hier ein paar Facts …

Boston und Cleveland sind die Eastern-Conference-Kings

Schon im zweiten Jahr in Folge kämpfen Boston und Cleveland in den Eastern Conference Finals um den Einzug in die NBA-Finals ! Im letzten Jahr besiegten die Cavaliers die Celtics in fünf Spielen!

um den Einzug in die ! Im letzten Jahr besiegten die Cavaliers die Celtics in fünf Spielen! Wenn Cleveland um Superstar LeBron James es bis in die NBA-Finals schafft, würden sie bereits das vierte Mal in Folge im Finale um den Sieg kämpfen!

schafft, würden sie bereits das vierte Mal in Folge im Finale um den Sieg kämpfen! Die Celtics sind hungrig auf den Sieg, denn es wäre ihr erster Einzug in die Finals seit 2010. Damals besiegten sie die Cavaliers und LeBron, der damals seine letzte Saison für Cleveland spielte – bis er 2014 einen neuen Vertrag unterschrieb.

LeBron James ist unschlagbar!

Der 2,03 Meter große Superstar steht kurz davor der sechste Profispieler in der Geschichte der NBA zu werden, der in acht aufeinanderfolgenden Finals stand.

In der letzten Saison überholte LeBron die Basketball-Legende Michael Jordan – und punktete so oft in Serie zweistellig wie kein anderer.

Anfang des Jahres gelang es LeBron als bis dato jüngster Spieler die 30.000 Punkte voll zu machen. Damit ist er neben dem deutschen Superstar Dirk Nowitzki der erst siebte Spieler in der Geschichte, dem dies gelang!

Boston-Celtics-Star Daniel Theis nicht dabei

Das ganze Jahr kämpfte der deutsche Basketball-Star Daniel Theis in seiner ersten NBA-Saison um den Einzug in die Playoffs – doch dann, beim Spiel gegen die Pacers im Dezember, verletze sich der 26-Jährige am Knie: Saison-Aus! Doch zum Glück geht es mit der Genesung voran und in der nächsten Saison ist der 2,06 Meter Mann definitiv wieder fit! Eines ist aber sicher: Seinen Boston Celtics drückt Daniel Theis am Sonntag, wenn es gegen die Cleveland Cavaliers im ersten Spiel der Conference Finals um den Einzug in die Finals geht, vom Spielfeldrand die Daumen!

Tipp: Das Spiel, welches zugleich das letzte Sundays Game dieser Saison ist, kann man am Sonntag ab 21.30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Spox.com mitverfolgen!