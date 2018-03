Body Positivity: Influencer sprechen sich gegen Body Shaming aus

Was ist eigentlich schön? Lange, schmale Beine? Eine dünne Taille oder eine makellose Haut? Vor allem in der Modelwelt und in Hollywood werden uns solche Beauty-Ideale gerne vorgelebt. Doch es gibt immer mehr Influencer, die für Body Positivity einstehen. Denn gerade das, was uns von anderen unterscheidet, macht uns erst wirklich schön!

Winnie Harlow

Bestes Beispiel ist Topmodel Winnie Harlow. Heute gehört sie zu den bekanntesten Gesichtern im Mode-Business. Und das liegt vor allem an ihrem besonderen Aussehen: Als sie vier Jahre alt war, wurde bei ihr die Hautkrankheit Vitiligo festgestellt. Dabei entstehen auf ihrer Haut durch Pigmentabbau helle Stellen. Je älter sie wurde, desto mehr hatte die heute 23-Jährige mit dieser Erkrankung zu kämpfen. Sie wurde deshalb so stark gemobbt, dass sie sogar Depressionen bekam und mit dem Gedanken spielte, sich umzubringen. Das änderte sich jedoch, als sie mit 19 an der 21. Staffel der amerikanischen Model-Castingshow "America's Next Top Model" teilnahm und weltweit bekannt wurde. Kurze Zeit später war sie auf dem Catwalk der Londoner Fashion Week oder im Musikvideo „Guts Over Fear“ von Eminem zu sehen. Heute gibt sie anderen Frauen mit ähnlichen Krankheiten Kraft. Doch sie erklärt: "Ich hab es satt, über meine Haut zu sprechen. Ich bin doch einfach nur ein Mensch. Ich habe das gleiche Gehirn wie alle anderen, da ist ein Skelett unter meiner Haut – genau, wie bei jedem sonst. Es ist doch echt nicht so ernst!"

Go Sloww 🚨🐌 Ein Beitrag geteilt von ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) am Jan 7, 2018 um 7:33 PST

Sarah Hyland

"Iss doch endlich mehr!" Sowas und weitere Kommentare bekommt Schauspielerin Sarah Hyland häufig zu hören. Der "Modern Family"-Star ist sehr zierlich – und das stört auch sie selbst. Denn Sarah ist nicht etwa magersüchtig. Dahinter steckt die Krankheit Multizystische Nierendysplasie, eine Entwicklungsstörung der Niere. "Durch diese Umstände kann ich gerade nicht steuern, wie mein Körper aussieht. Ich möchte gerade bloß so gesund wie möglich sein!" Verständlich! Und Sarah will ihren Hatern keine Möglichkeit geben, sich dadurch herunterziehen zu lassen. "Mein Selbstbewusstsein wird nicht durch eure Kommentare beeinflusst. Ich werde immer zu fett sein. Und ich werde auch immer zu dünn sein. Liebe dich so, wie du bist. Sei die beste Version von dir selbst. Sei gesund!"

Als Sarah Anfang März unter einem Insta-Bild schon wieder gehatet wurde, war es ihr zu viel! Sie änderte die Bildunterschrift in: "Als Antwort auf die negativen Kommentare unter diesem Bild? Ich möchte drei Dinge sagen: 1.) Mittelfinger-Emoji 2.) Ich sah toll aus 3.) Und viel wichtiger: Ich fühlte mich toll und das ist alles, was zählt." Im Interview mit dem People-Magazin erklärte sie: "Es wurde irgendwann so viel, dass ich dachte: Okay, ich muss jetzt was dazu sagen. Die Leute denken, dass es okay ist, Kritik von Fremden zu bekommen, nur weil du in der Öffentlichkeit stehst. Aber ich mache das hier nur, weil ich meine Leidenschaft und die Kunst liebe."