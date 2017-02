Blowjob: 6 Dinge, die Jungs nicht während Oralsex tun sollten!

Was ist blasen?

Oralsex ist eine ganz besondere und intime Form von Sex. Viele Jungs ebenso wie Mädchen finden es spannend, den anderen mit dem Mund und der Zunge zu verwöhnen - ob beim Vorspiel oder bis hin zum Orgasmus. Vor allem der Blowjob ist bei Jungs beliebt , also wenn das Mädchen ihn mit dem Mund zum Höhepunkt bringt.

Beim Blowjob gilt: Übung macht den Meister! Die richtige Technik zu finden ist anfangs gar nicht so leicht - außerdem hat jeder Junge andere Vorlieben. Frag Deinen Partner was ihm gefällt, damit Du weißt, wie Du ihn befriedigen kannst. Dein Schatz wird Dir schon mit seiner Reaktion zeigen, wie er es am liebsten hat. Hier gibt es Tipps und alle Infos rund um den Blowjob!

Wie immer gilt: Tu nur das, was Du wirklich tun möchtest!

Das sollten Jungs während des Blowjob's nicht tun:

Es gibt Dinge, die Jungs einfach nicht während des Blowjob's tun sollten. Welche Dinge es sind, und ob Du es genauso siehst, kannst Du jetzt im Video abchecken:

