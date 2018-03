BL-Rekord: Lewy knackt die 100!

Er knipst und knipst und knipst. Robert Lewandowski führt mit dem FC Bayern nicht nur uneinholbar die Tabelle der Bundesliga an – auch in der Torjägerliste liegt der Pole mit nun 24 Toren meilenweit vorn. Mit 13 Treffern auf Platz 2: Pierre-Emerick Aubameyang, der im Winter zum FC Arsenal wechselte. Gegen den HSV schrieb „Lewy“ nun Bundesliga-Geschichte …

Der Elfmeter zum 6:0-Endstand war sein 100. Bayern-Tor in der Bundesliga. Das gelang vor ihm schon so manchem Knipser, keinem aber so schnell wie dem Ex-Dortmunder: Rekord-Torjäger Gerd Müller (auch FC Bayern) brauchte 136 Spiele für die magische Marke, dessen Namensvetter Dieter Müller (1. FC Köln) 127, Lewandowski nun gerade mal 120!

„Nebenbei“ machte der Rekord-Treffer auch seinen ersten BL-Hattrick 2017/18 perfekt. Keine Frage: Mit Lewandowski in dieser Form müssen Meisterschale und Torjägerkanone diese Saison noch lange nicht die letzten Pokale sein, die an den FC Bayern gehen …