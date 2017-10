bilou App: Fans von BibisBeautyPalace sind enttäuscht!

BibisBeautyPalace ist schon längst nicht mehr "nur" eine Youtuberin. Neben mehreren Synchronsprecher-Rollen und einem eigenen Song, hat Bibi außerdem auch noch ihre beliebten bilou Duschschäume. Doch das soll noch nicht alles gewesen sein: Am 28. September stellte Bibi jetzt auch noch eine bilou App vor, die man kostenlos im App Store und im Google play Store herunterladen kann.

Die bilou App von BibisBeautyPalace hat grundlegend zwei Funktionen: Im „explore“-Modus kann man seine Flasche einscannen die App erkennt die jeweilige Sorte. Daraufhin erscheinen verschiedene Sticker, ähnlich wie bei Snapchat. In der zweiten Funktion ("create“) kann man ein Foto von seiner bilou Flasche machen und diese selber mit Stickern verziehren. In diesem Video erklärt die Youtuberin die einzelnen Funktionen noch einmal genauer:

BibisBeautyPalace: Wie kommt die bilou App bei den Fans an?

Was zunächst ganz witzig klingt, kommt bei Bibis Fans jedoch gar nicht gut an. Im App Store von iOs kommt die bilou App auf magere 3,3 von 5 Sternen und im Google Play Store auf 3, 7 von 5 Sternen. Viele Fans beklagen das Problem, dass die Applikation nicht richtig funktioniere oder es sehr lange dauert, bis überhaupt etwas passiert. Bei denjenigen, die es in die App schaffen, hängt sie sich jedoch ziemlich oft auf. Durch die zwei recht eintönigen Funktionen ist zudem kein langanhaltender Spaß garantiert.

Viele Nutzer sind daher enttäuscht und schreiben in den Rezensionen: „Alle Funktionen sind nach nicht mal einer Minute abgefrühstückt, ohne Einleitung oder Anleitung sind die Inhalte nicht ganz schlüssig, man weiß zuerst gar nicht, worum es geht", so eine Userin. „Ich finde die App ein bisschen unnötig, irgendwie hakt das die ganze Zeit. Ich hab es gleich wieder deinstalliert. Ich find sie nicht so toll“, schreibt eine andere.

Auch wenn die App ihre Macken hat und eigentlich nur als Werbung für ihre bilou Produkte dient: Immerhin ist sie kostenlos und keine versteckte Kostenfalle. Für hartgesottene Bibi-Fans ist sie daher wohl immer noch eine süße Spielerei für zwischendurch.

Was haltet ihr von Bibis App? Schreibt Eure Meinungen in die Kommentare!