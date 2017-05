Bikini Trends 2017: Das sind die heißesten Teile für diesen Sommer!

Die Temperaturen werden heißer – der Sommer steht in den Startlöchern. Höchste Zeit sich einen Bikini für die neue Sommer Saison zuzulegen. Aber welche Bikinis sind 2017 im Trend?

Wir zeigen Euch die heißesten Teile zum Baden und Sonnen!

DER PERFEKTE BIKINI FÜR DEINE FIGUR!

1. Häkel-Bikinis

Die Häkel-Bikinis bleiben uns auch in dieser Sommer Saison erhalten. Es gibt sie in allen Farbe, mit viel und auch mit wenig Stoff. Damit bist Du auf jeden Fall ein Hingucker am Strand!

Ein Beitrag geteilt von Beach Bunny Swim (@beachbunnyswimwear) am 11. Mai 2017 um 9:12 Uhr

2. Volants und Muster

Volants und auffällige Muster verleihen jedem Fashion Piece das gewisse Extra. Darum erobern Volants nun auch unsere Bikinis. Blümchen und andere coole Muster kommen natürlich auch nicht aus der Mode.

Ein Beitrag geteilt von I-Am (@iam_bikini) am 7. Apr 2017 um 4:28 Uhr

3. Off-Shoulder Bikinis

Seit letztem Sommer haben die meisten Mädels unzählige Off-Shoulder-Oberteile im Schrank hängen. Sie sehen einfach super süß und verspielt aus. Nun gibt es diesen Style auch als Bikini-Variante. Den musst Du haben, oder? ;)

Ein Beitrag geteilt von Carmella Rose (@melwitharosee) am 11. Mai 2017 um 17:14 Uhr

4. Extrem knappe Bikinis

Wenig Stoff am Busen oder Popo... extrem knappe Bikinis kommen wohl nie aus der Mode. Bloggerin Novalana Love zeigt sich beispielsweise in einem super sexy Triangle-Bikini-Oberteil. Aber auch Tanga-Höschen wird man in diesem Sommer viel am Strand sehen.

Ein Beitrag geteilt von Farina Opoku (@novalanalove) am 27. Mai 2017 um 4:00 Uhr

5. High-Neck Bikinis

Im letzten Sommer gab es schon einige Modelle vom High-Neck Bikini. Doch in diesem Sommer kommt der trendige Zweiteiler richtig groß raus. Es gibt sportlich, verspielte und sexy Variationen von dieser Bikini-Art. Besonders geeignet ist das Modell für große Brüste. Wer einen High-Neck Bikini trägt, sollte aber zwischendurch mal den Bikini wechseln, damit er nicht zu starke Abdrücke hinterlässt.

Ein Beitrag geteilt von D E N I S E T E M L I T Z (@denise_temlitz) am 27. Mai 2017 um 3:25 Uhr

6. Badeanzüge

Badeanzüge waren lange Zeit out, doch jetzt liegen sie wieder voll im Trend. Deswegen gibt es 2017 auch eine breite Auswahl an tollen Badeanzügen. Besonders sexy sind die mit einem tiefen Rückenausschnitt. Es gibt aber auch Badeanzüge mit Volants, mit Mustern, Netz-Einsätzen oder die trägerlose Variante.

Dagi Bee hat auch einen Badeanzug von der Designer-Marke "Moschino".

Ein Beitrag geteilt von Dagi Bee (@dagibee) am 31. Dez 2016 um 3:05 Uhr

Ein Beitrag geteilt von XENIA VAN DER WOODSEN (@xeniaoverdose) am 14. Jan 2017 um 6:56 Uhr