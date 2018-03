"The Big Bang Theory": Sheldon Coopers Vorbild ist tot!

Der britische Astrophysiker Stephen Hawking ist in seinem Haus in Cambridge gestorben, wie seine Familie heute bekannt gab.

"The Big Bang Theory": Stephen Hawking ist tot

Sein Tod schockt die Welt: Der britische Astrophysiker Stephen Hawking verstarb im Alter von 76 Jahren, wie heute bekanntgegeben wurde. Das Jahrhundert-Genie war aber nicht nur für seine bahnbrechenden Erkenntnisse im Bereich der Physik und Astrophysik ein hoch angesehener Mann – er sorgte mit seinen Scherzen bei der erfolgreichen Serie "The Big Bang Theory" bei einem Millionenpublikum für viele Lacher. Die Stars der Serie nehmen Abschied von Stephen!

"The Big Bang Theory": Trauer um Stephen Hawking

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Show teilten die Verantwortlichen ein Foto der Darsteller – in ihrer Mitte: Stephen. "In liebevoller Erinnerung an Stephen Hawking. Es war eine Ehre, ihn bei 'The Big Bang Theory' zu haben. Danke, dass du uns und die Welt inspiriert hast", lautete der Kommentar zu dem Bild. Kaley Cuoco richtete ebenfalls via Social Media rührende Worte an den Verstorbenen: "Er hat uns zum Lachen gebracht und wir ihn. [...] Du wirst vermisst werden und die Welt ist dankbar für das Wissen und den Mut, den du auf deinem Weg hinterlassen hast." Auch Mayim Bialik und Johnny Galecki machten ihre Trauer mit einem Post deutlich.

Stephen Hawking 2016 bei einem Vortrag in New York. Getty Images

"The Big Bang Theory": Schwerer Schicksalsschlag

Hawking musste schon in jungen Jahren mit einem schweren Schicksalsschlag zurechtkommen: Bei ihm wurde im Alter von 21 Jahren Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert. Stephen war deswegen ab 1968 auf den Rollstuhl angewiesen und seit 1985 auf einen Sprachcomputer. Wie seine Kinder Lucy, Robert und Tim in einem Statement bekanntgaben, sei ihr Vater jetzt, Jahrzehnte später, friedlich in seinem Haus in Cambridge eingeschlafen. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft in dieser schweren Zeit.