BibisBeautyPalace: Zoff mit Julienco an seinem Geburtstag?

Schon lange hatte Julienco sich auf seinen 25. Geburtstag gefreut – am Samstag war es endlich so weit. In Los Angeles feierte der YouTuber diesen wichtigen Tag zusammen mit seiner Freundin BibisBeautyPalace. Doch die hat sich nicht ganz so verhalten, wie Julienco sich das gewünscht hätte.

BibisBeautyPalace vergisst Julienco

Am Geburtstag soll doch eigentlich immer alles perfekt sein. Man möchte im Mittelpunkt stehen und hofft, dass die Liebsten an einen denken und einen behandeln wie einen Prinz oder eine Prinzessin. Auch Julienco hätte das natürlich gerne so gehabt, als er am Samstag 25 Jahre alt wurde. Doch es kam anders...

Lecker lecker 🍦 🔥 Ein Beitrag geteilt von ! Julian (@julienco_) am Apr 17, 2018 um 7:39 PDT

Am Freitag saßen Julian und Bibi gerade im Auto, als es nach deutscher Zeit kurz vor Mitternacht war. Der Zeitunterschied nach Los Angeles beträgt neun Stunden, bei BibisBeautyPalace und Julienco war es also gerade kurz vor 15 Uhr. Der YouTuber fieberte insgeheim schon dem Moment entgegen, wenn die Uhren in Deutschland 00:00 zeigen und damit sein Geburtstag einläuten würden. Und siehe da: Um Punkt Mitternacht erhielt Julienco direkt einen Haufen lieber Glückwünsche aus Deutschland. Nur eine dachte nicht daran, dem Geburtstagskind zu gratulieren: Bibi!

So hat Bibi es vermasselt

In ihrem neusten YouTube-Video erzählte die Influencerin, welchen Fauxpas sie sich geleistet hat: „Mir ist was richtig Schlimmes passiert!", läutet sie ihr Geständnis ein. "Gestern nach deutscher Zeit haben dem Julian alle auf Whatsapp gratuliert und ich Vollhonk saß im Auto, bin gefahren und hab nicht drüber nachgedacht. Ich wollte ihm halt nach der Zeit hier nachts um zwölf gratulieren - und er war voll enttäuscht, weil alle ihm gratuliert haben und ich saß einfach neben ihm und hab nicht dran gedacht." Oh no!

Doch Juliencos Version geht nochmal ein bisschen anders. Denn in Wirklichkeit hat Bibi nicht nur DEN Moment verpasst, sondern ihn ausgerechnet dann auch noch angemeckert: „Alle Leute aus meiner Familie – JEDER hat mir um Punkt null Uhr gratuliert. Als die Uhr auf null umgesprungen ist und in der Sekunde, als die Nachricht von meinem Vater kam, sagt die Bibi so ‚Welche Pizza nimmst du denn jetzt? Jetzt entscheid dich mal!‘“ – Zu viel für Julienco: „Da dachte ich mir ein bisschen so „Leck mich doch! Ich hab heut Geburtstag!“

Geburtstag gerettet!

Aber keine Angst: Natürlich hat BibisBeautypalace den Rest des Tages alles dafür gegeben, ihrem Schatz einen unvergesslichen Geburtstag zu bescheren. Die 25-Jährige hat sogar extra ein paar mega coole Heliumballons besorgt, um ihren Julienco zu überraschen. Und das hat auch geklappt: Julian war super happy und hatte einen absolut perfekten Tag auf dem Coachella Festival.