BibisBeautyPalace hat gerade ein neues Foto bei Instagram gepostet, auf dem man nicht nur den angesagtesten Trend - nämlich Netz-Strumpfhosen - sondern auch eine tiefe, längliche Spalte am Bauch, auch Ab Crack genannt, sehen kann.

Was ist Ab Crack?

Schon 2016 tauchte der umstrittene Fitness-Trend in den sozialen Netzwerken auf. Vor allem Models und Fitness-Blogger/innen präsentieren noch immer stolz ihren flachen Bauch. Doch inzwischen reicht ein Six Pack allein nicht mehr aus. Die Ab Crack oder auch Linea Alba genannt ist eine Spalte im Bauch, die vom Brustbein bis zum Nabel geht. Diese Linie wird erst sichtbar, wenn man seinen Körperfett-Anteil auf ein Minimum reduziert.

Ist es gefährlich eine Ab Crack zu haben?

Nachdem das Model Emily Ratajkowski im letzten Jahr ein Foto mit ihrer deutlich sichtbaren Ab Crack teilte, löste das einen Shitstorm aus. Davon abgesehen, dass sie nicht gesund aussieht, fragten sich viele Fans, was genau diese Linie zu bedeuten hat und empfinden diese als nicht besonders schön. Vor dem Trend warnen sogar Experten, da er wirklich nicht ganz ungefährlich ist.

Um die Spalte zu bekommen, verbringen viele nicht nur täglich mehrere Stunden im Fitness-Studio - es ist auch nötig, die Ernährung drastisch umzustellen. Und das kann sich im schlimmsten Fall in eine krankhafte Richtung entwickeln. Allerdings benötigen Ab Cracks auch bestimmte anatomische Voraussetzungen. Heißt: Auch mit viel Training und gesunder Ernährung können einige Menschen sie nur sehr, sehr schwer oder sogar gar nicht bekommen.

BibisBeautyPalace: Hat sie sich eine Ab Crack antrainiert?

Die Spalte an Bibis Bauch ist deutlich zu sehen. Allerdings könnte es sich doch auch nur um einen Schatten handeln. Ob sich die YouTuberin die Ab Crack also extra antrainiert hat, ist schwer zu sagen. Da sie schon immer sehr klein und schmal war, könnte sie zusätzlich auch zu denjenigen Menschen gehören, die eine Veranlagung für eine Ab Crack haben. Da Bibi zurzeit doch aber sehr gesund aussieht, machen wir uns an dieser Stelle keine Sorgen.

Am Ende ist es allerdings wichtig, sich von keinem Beauty- oder Fitness-Trend beeindrucken zu lassen. Die Gesundheit und das eigene Wohlfühl-Gefühl gehen immer vor!

