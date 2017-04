Schon zum zweiten Mal stand BibisBeautyPalace für einen Film vor dem Synchronsprecher-Mikrofon. Ob das etwas ist, wofür sie in Zukunft ihren YouTube Channel an den Nagel hängen würde und wie das Sami Slimani, Tim Oliver Schultz und Lena Gercke so sehen, haben uns die Talents kurz vor der Premiere von "Die Schlümpfe - das verlorene Dorf" im exklusiven BRAVO.de Interview verraten.

Außerdem durften wir erfahren, ob die Vier wirklich an "Außerirdische" glauben. . . Die Antwort auf diese und weitere Fragen gibt es natürlich im Video! ;)

"Die Schlümpfe - das verlorene Dorf" ab 6. April im Kino!

