BibisBeautyPalace: Wird es ein Mädchen?

Bibi von BibisBeautyPalace ist schwanger! Das ist seit der Verkündung am vergangenen Samstag DAS Top-Thema. Natürlich warten ihre Fans jetzt gespannt auf mehr Details über die Schwangerschaft und das Baby mit ihrem Freund Julienco. Aber hat sie uns vielleicht schon einen Hinweis gegeben, was es wird?

Ein verräterischer Luftballon

Um ihre süßen Baby-News mit ihren Followern zu teilen, hat sich das Youtuber-Pärchen richtig große Mühe gegeben. Eine ganze Woche lang arbeiteten sie an ihrem Reveal-Video und waren währenddessen auf den Social Media-Plattformen wie Instagram kaum aktiv. Dann am 12.5. war es soweit und sie veröffentlichten, wie sie selbst sagten, ihre „Special Edition“, auf Bibis Channel „BibisBeautyPalace“. Und die war echt mega schön. Zeitgleich postete Bibi aber ein Pic auf Insta von sich und Julienco, der ihren Baby-Bauch küsst, mit der Caption:

„ja es stimmt, ich bin schwanger 🤰🏼 💜 Wir haben dieses „Geheimnis“ sooo lange, für uns behalten, ich kann es gar nicht glauben, dass wir es jetzt ausgesprochen haben ♡ Wir sind so unendlich glücklich @julienco_ 💭.. auf YouTube ist gerade ein Video auf meinem Kanal online gegangen, es sagt mehr als 1000 Worte, schaut unbedingt vorbei ♥“

Aber das ist noch nicht alles: Auf dem Bild hat die 25-Jährige einen rosa Luftballon in der Hand. Könnte das bedeuten, dass sie ein kleines Mädchen erwartet?

Oder einfach BibisBeautyPalace-Style?

Bisher haben sich Bibi von BibisBeautyPalace und Julienco noch nicht zum Geschlecht des Babys geäußert. Zwar verwenden auch viele andere werdenden Eltern rosafarbene und blaue Luftballons für den Gender-Reveal. Aber so viel Arbeit, wie Bibi und Julian immer in ihre Fotos und Videos stecken, wäre es schon echt komisch, wenn sie dieses Geheimnis mal so nebenbei lüften würden. Und wie jeder weiß, ist rosa eine von Bibis Lieblingsfarben, was man auch sieht, wenn man die vielen anderen Insta-Posts der werdenden Mami betrachtet. Ob Badeanzug, Rucksack oder Jogginghose, bei ihr ist wirklich fast alles rosa. Würde sie tatsächlich ein Mädchen bekommen, könnten sie sich dann immer süße Partner-Looks anziehen. Aaaaw! Außerdem nutzen die beiden die Herzchen Luftballons bereits kurz davor für ein Couple-Shooting in L.A, wo auch das Baby-Bauch-Bild entstand. Ob die beiden nun einen Sohn oder eine Tochter erwarten, wissen sie bisher nur selbst. Aber hoffentlich dürfen wir es auch bald wissen. :)

