BibisBeautyPalace: Was ist der Grund für ihr mysteriöses Schweigen?

Normalerweise sind es ja Bibis witzige YouTube-Videos, die für viel Spannung bei den Fans der 25-Jährigen sorgen. Doch seit einigen Tagen haben wir von Bibi auf Insta und YouTube nichts gesehen und gehört. Und das verursacht jetzt mehr Aufregung denn je bei ihren Followern …

BibisBeautyPalace: Was verschweigt sie ihren Fans?

Es ist total untypisch für sie! Seit Tagen hat YouTube-Star Bibi nichts mehr in ihrer Insta-Story gepostet und auch auf ihrem YouTube-Chanel BibisBeautyPalace gab es am Sonntag kein neues witziges Video. Richtig komisch! Schließlich lädt die YouTuberin sonst wirklich JEDEN Sonntag ein Video hoch. Stattdessen hat Bibi nur einen Mini Clip von 15 Sekunden veröffentlicht, auf dem aber nichts als schwarz-weißes Rauschen zu sehen ist. Auch um Bibis Boyfriend Julienco ist es ziemlich ruhig geworden. Der hat nämlich ebenfalls am Wochenende ganz untypischerweise kein neues Video hochgeladen und auch nichts mehr in seine Insta-Story gepostet. Doch was hat dieses plötzliche Schweigen des YouTube-Pärchens zu bedeuten? Bibis Fans sind sich sicher: Die beiden haben ein Geheimnis, von dem keiner wissen soll! Auf jeden Fall jetzt noch nicht …

Wann brechen Bibi und Julienco ihr Schweigen?

Doch den genauen Grund für die plötzliche Stille der YouTuberin kennt bisher niemand. „Bestimmt ist Bibi schwanger“, rät ein Follower der YouTuberin auf Insta. Andere Fans von Bibi glauben wiederum, dass sich die 25-Jährige und ihr Freund Julienco getrennt haben. Eine weitere Theorie der BibisBeautyPalace-Community: Bibi bringt einen neuen Song raus und will es mit ihrem Schweigen erst mal spannend machen. Ob tatsächlich eine dieser Mutmaßungen stimmt oder es doch etwas ganz anderes ist, kann uns aber nur Bibi selbst verraten.

Mit dieser Nachricht hat Bibi ihre Fans wieder etwas beruhigt! Instagram/@bibisbeautypalace

Bibis Botschaft für ihre Fans

Viele Fans des YouTube-Stars waren total verwundert von dem plötzlichen Schweigen und haben sich auch gleich richtig Sorgen um Bibi und Julienco gemacht. Doch dafür gibt es keinen Grund. Denn in ihrer Insta-Story hat Bibi jetzt geschrieben, dass es ihnen gut geht. Jetzt können wir also nur noch abwarten, bis sich das YouTuber-Couple wieder meldet und uns verrät, was es mit dem mysteriösen Schweigen auf sich hat.