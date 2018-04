BibisBeautyPalace: So krass macht sie Urlaub

Bibi Heinicke von BibisBeautyPalace ist extrem erfolgreich als Youtuberin und kann längst von ihren Videos, Marken-Kooperationen und der eigenen Produktlinie leben. Und das scheinbar so gut, dass Sie sich zurzeit mit Bf Julian Claßen eine luxuriöse Reise nach der anderen gönnt. Nicht schlecht!

BibisBeautyPalace jettet von City zu City

Erst im Februar waren Bibi von BibisBeautyPalace und Julian auf einem mega Love-Trip in Frankreich und Monaco unterwegs. Der Anlass: Vermutlich ihr 9-jähriges Pärchen-Jubiläum und natürlich der Valentinstag. Haach! Und da ihnen Paris als Stadt der Liebe wohl nicht genug war, standen auch noch Hotspots wie Monaco und Cannes auf dem Urlaubs-Programm. Da ließen es sich die beiden im Pool, im Spa oder beim Spaziergang richtig gut gehen. Nice.

Und wo steckt der BibisBeautyPalace-Star jetzt gerade?

In Dubai! Wie geil! Nicht mal zwei Monate nach der letzten Reise, hat sich Bibi mit ihrem Julian schon wieder in den Flieger Richtung Sonne, Strand und Meer gesetzt. Und auf ihrem Insta-Account von BibisBeautyPalace teilt die 25-Jährige mit ihren Fans coole Schnappschüsse und lustige Videos. Ist noch jemand so neidisch wie wir? :D

Das kostet richtig viel

Anscheinend verdient Bibi mit BibisBeautyPalace und Co. noch viel mehr, als wir dachten. Denn auch wenn Sie nicht immer dazuschreibt, in welchem Hotel sie auf ihren Pics chillt, sehen die doch seeeeeehr teuer aus. Vergleicht man zum Beispiel ihre Fotos aus Dubai mit anderen, kann es gut sein, dass Bibi und Julian im 5-Sterne-Luxus-Ressort Atlantis, The Palm wohnen. Eine Hotelanlage für die extra eine Palmen-förmige Insel im Meer aufgeschüttet wurde. Das hat natürlich seinen Preis. Aber wir gönnen es dem süßen Youtube-Paar und sind schon gespannt, wohin uns Bibi (zumindest virtuell) dieses Jahr noch so mitnimmt. 2018 hat ja gerade erst begonnen.