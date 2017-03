BibisBeautyPalace: Auf diese bilou-Überraschung freuen sich alle!

Mit ihrer eigenen Produktlinie „bilou“ hat BibisBeautyPalace einen richtigen Coup gelandet. Ihre Duschschäume sind so beliebt, dass es inzwischen viele verschiedene Sorten gibt. Neben Limited Editionen gibt es auch Produkte, die ganzjährig zum Kauf zur Verfügung stehen.

Und bald könnte es schon wieder neue „bilou“-Sorten geben. „hmmm… müsste es nicht eigentlich bald mal wieder neue #bilou Produkte geben???“, schrieb die YouTuberin vor wenigen Tagen bei Twitter.

Bibi's Fans warten schon sehnsüchtig auf neue Produkte. "Also ich würde mich ja Mega freuen", "Du, ich warte nur darauf, dass du ein Datum nennst", oder "Bin mehr als stolz auf dich. Wie viel du in deinem Alter schon erreicht hast, ist unglaublich", heißt es in den Kommentaren unter ihrem Tweet.

BibisBeautyPalace: Sind das die neuen bilou-Sorten?

Gemunkelt wird, dass es sich bei den neuen Sorten um "Cotton Candy" und "Slushy Apple" handelt. Bereits in der Vergangenheit haben Fans vor der Veröffentlichung herausgefunden, welche Sorten auf den Markt kommen. Übrigens: "Chocolate Cupcake" und "Lovely Peach" wurden in einigen Drogerieketten inzwischen auf 2 bis 3 Euro runtergesetzt. Ob das ein Zeichen dafür ist, dass die Abverkäufe der beiden Sorten eher mau laufen, oder das Proukt einfach zu teuer ist? Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare!

3. November 2016

BibisBeautyPalace hat neue bilou-Produkte!

Es ist offiziell: Es gibt neue bilou-Produkte und dieses Mal hat Bibi eine meeeeega Überraschung für alle Fans. Denn es gibt mit „Chocolate Cupcake“ nicht nur einen neuen Duschschaum. Zum ersten Mal wurde eine Geschenkbox entwickelt, in der sich drei Cremeschäume befinden. Aber das war noch nicht alles – in der Box befindet sich auch ein rosa bilou-Handtuch.

Das neue Geschenkset kostet übrigens 9,95 Euro.

Gibt es schon wieder zwei neue bilou-Sorten?

12. Oktober 2016

Wie cool ist das denn? Erst vor einigen Wochen verkündete BibisBeautyPalace die tolle Nachricht, dass es endlich zwei neue bilou-Sorten gibt. Fizzy Berry und Lovely Peach haben wir hier in der Redaktion sogar bei Facebook-Live ausgepackt und "getestet" (natürlich nur so auf der Haut ;) ).

Sind die Foto von den bilou-Sorten echt?

Und so wie es aussieht, gibt es schon wieder mindestens einen neuen Dusch-Schaum. Wenn Du bei Instagram den Hashtag #bilou eingibst, erscheinen viele Dosen, die allerdings ganz offensichtlich nicht echt sind. Doch ein Foto, das aus einer Drogerie aufgenommen wurde, scheint wirklich echt zu sein. Hier gibt es die beiden Sorten "Chocolate Cupcake" und "Sweet Popcorn" zu kaufen, die auch beide ein "Neu" auf ihrem Preisschild stehen haben.

Ab wann gibt es "Chocolate Cupcake" & "Sweet Popcorn" überall zu kaufen?

Auf der Instagram-Seite "bilou.products" meldet sich jetzt auch Karen zu Wort, die vor einigen Tagen ein Foto von "Chocolate Cupcake" gepostet hat. Mehrere Leute dachten daraufhin, die Dose wäre ein Fake. In einem Video erklärt sie, dass das aber nicht stimmt und wir offenbar ab sofort wirklich den leckeren Geruch von frischen Cupcakes mit unter die Dusche nehmen können.

Bibi selbst hat noch nicht bestätigt, ob die beiden bilou-Schäume wirklich echt sind und ab wann man sie überall kaufen kann. Gut möglich, dass die Sorten im Moment erst einmal in einigen Regionen auf Beliebtheit getestet werden. Doch bei diesen beiden "Geschmacksrichtungen" rechnen wir eigentlich damit, dass auch diese total durch die Decke gehen werden!

25. August 2016

Sind Ihre zwei neuen bilou-Sorten endlich da?

ENDLICH ist es so weit! Ab sofort kannst Du die neuen Duschschäume Fizzy Berry und Lovely Peach (fast) überall bekommen!!! In ihrem aktuellen Video schnuppert BibisBeautyPalace an den neuen Sorten, die es in Deutschland bei DM, Rossmann, Müller und auch Budni gibt. In der Schweiz bekommst Du die neuen Sorten bei Manor und in Österreich bei Bipa und DM.

Nicht schlecht! Wir werden uns die bilou-Schäume auf jeden Fall besorgen und selbst daran schnuppern. Im Video erzählt Bibi übrigens außerdem, dass es bald noch eine weitere Überraschung geben wird. Sie deutet bereits an, dass es sich ebenfalls um bilou-Produkte handelt, die aber diesmal keine Duschschäume sein werden.

Oh man, wird sind ja so gespannt! Also wir wären von bilou-Parfums sehr begeistert. Bis sie das Geheimnis um die neuen Produkte lüftet, müssen wir uns sicher noch eine Weile gedulden. Doch wir sind uns jetzt schon sicher, dass auch ihr nächstes "Projekt" ein voller Erfolg werden wird . . .

18. Juli 2016

BibisBeautyPalace nimmt 2 bilou-Sorten vom Markt!

Mit ihren Duschschäumen hat Bibi die Badezimmer Deutschlands, und inzwischen auch die der Schweiz und Österreich, erobert.=) Tasty Donut, Creamy Mandarin, Splashy Melon, Vanilla Cake Pop und Cherry Blossom heißen ihre super süßen Produkte. Doch Bibi nimmt bald zwei der Lieblingsprodukte aus dem bilou-Sortiment . Wie bitte??? Das geht doch nicht…

Für die Fans ist diese Nachricht ein riesen Schock! Denn das die Sorte Cherry Blossom nur eine Limited Edition sein wird , hatte sie zumindest angekündigt. Allerdings wird jetzt auch noch überraschenderweise Splashy Melon vom Markt verschwinden.

Warum kommt Splashy Melon vom Markt?

In einem ihrer aktuellsten YouTube-Videos erklärt sie: „Ihr liebt Splashy Melon so sehr. Dieser Geruch ist so Mega Hammer bei euch angekommen. Wir haben uns allerdings dazu entschieden Splashy Melon jetzt auch erstmal auslaufen zu lassen. Denn das ist für uns einfach ein Sommerduft und dann kommt erst nächstes Jahr im Sommer wieder Splashy Melon.“

Okay - immerhin kommt Splashy Melon wieder! Und wer weiß... vielleicht überlegt sich Bibi das mit Cherry Blossom dann ja auch noch mal. Wir geben die Hoffnung nicht auf!!!! =)

19. Mai 2016

Das sind die 3 neuen bilou-Sorten!

Es ist ENDLICH soweit! Es gibt ab heute tatsächlich neue bilou-Duschschäume von Bibis Beauty Palace. Aaaah! Wie geil! WIR FLIPPEN AUS! :):):) Im Netz kursierten ja schon einige Bilder, aber unter ihnen waren bereits die neuen Produkte. Splashy Melon, Vanilla Cake Pop und Cherry Blossom sind die neuen Sorten! Und was komplett NEU ist, die bilou-Schäume gibt es jetzt auch in allen Rossmann-Filialen zu kaufen!

In Österreich gibt es die bilou-Produkte bei BIPA und in der Schweiz bei MANOR zu kaufen. Alle weiteren Infos und wie Bibi auf die Sorten gekommen ist, erfährst Du in ihrem neuen Video.

10. Mai 2015

Wann kommen die neuen Duschschaum-Sorten?

Bibis Beauty Palace zählt schon wieder einen Countdown runter – zumindest vermuten das ihre Fans. Denn Bibi hat jetzt die Zahl „10“ immer wieder in ihren Snaps und Tweets verwendet.

Was es damit auf sich hat, wollte die YouTuberin natürlich noch nicht verraten. Aber die Bibinator sind sich sicher: in 10 Tagen gibt es endlich die bilou-Duschschäume in Österreich und der Schweiz. Außerdem wird vermutet, dass am selben Tag, oder ganz bald auch noch weitere Schaumsorten auf den Markt kommen. Denn im Januar hatte Bibi angekündigt, dass es zwei neue Sorten geben wird. :) Vom Zeitpunkt her würde echt alles PASSEN!

Im Netz kursieren auch schon Bilder der neuen Produkte, allerdings handelt es sich hierbei um Fake-Fotos von Fans, die sich bei Photoshop ausprobiert haben.

Die Sorten sehen aber schon ziemlich nice aus! Wir sind gespannt, womit uns Bibi wirklich überraschen wird. :) In 10 Tagen ist es auf jeden Fall so weit... und Bibi hat ja immer ein neues Projekt in der Pipeline.