WOW! BibisBeautyPalace entwickelt sich gerade zum richtigen Synchronsprecher-Talent. Im letzten Jahr bekam die YouTuberin eine Rolle in dem Kinofilm "Ritter Rost 2" und machte ihren Job wirklich fantastisch! Sie verlieh Prinzessin Magnesia ihre Stimme und besser hätte man es eigentlich nicht machen können!

Kein Wunder, dass Bibi gleich schon den nächsten Job an Land gezogen hat. In "Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf" wird sie die Schlumpflilie sprechen. Das kündigte sie gerade bei Instagram an und postete ein Foto aus dem Synchronsprecher-Raum. Mega cool! Wir können es kaum erwarten, das erste Making-of dazu zu sehen.

Welche Stars sind bei "Die Schlüpfe" noch mit dabei?

Neben Bibi werden übrigens auch noch bekannte Stars wie Nora Tschirner als Schlumpfine, Axel Stein als Schlaubi, Tim Oliver Schultz als Clumsy, Lena Gercke als Schlumpfblüte und Sami Slimani als Vanity zu hören sein. Davon abgesehen, dass wir große Schlumpf-Fans sind, freuen wir uns durch diese Stimmen noch einmal mehr darüber, endlich den Film zu sehen. Leider müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.

Der Kinostart ist der 6. April!

BibisBeautyPalace bei "Die Schlümpfe": Worum geht es in dem Film?

Im neuen Kinofilm machen sich die Schlümpfe auf den Weg, um dem Mythos des verlorenen Dorfes auf den Grund zu gehen. Als sie eine Karte finden, die scheinbar den Weg dorthin zeigt, brechen Schlumpfine, Schlaubi, Hefty und Clumsy heimlich in den verbotenen Wald auf, in dem viele magische Kreaturen leben. Doch natürlich versucht auch der böse Zauberer Gargamel mal wieder alles, um den Schlümpfen das Leben schwer zu machen.

Das wird spannend . . . ;)

29. November 2016

Sie ist beim Kinofilm Ritter Rost 2 dabei!

Dass BibisBeautyPalace mittlerweile mehr als "nur" Youtube kann, ist ja schon lange keine Geheimnis mehr. Jetzt ist Bibi bald wieder in einem Kinofilm dabei - und zwar Ritter Rost 2!

Bibi bei Ritter Rost 2: Diesem Charakter leiht sie ihre Stimme!

Bibi leiht ihre Stimme beim kommenden Kinofilm Ritter Rost 2 Prinzessin Magnesia! Bereits im August hatte Bibi angekündigt, dass sie für einen kommenden Film Synchronsprecherin wird - verriet jedoch nicht, für welchen. Dieses Geheimnis ist nun offiziell gelüftet!

OMG hab ich euch eigentlich erzählt, dass ich bald eine Synchronsprecher-Rolle in einem meiner Lieblings-Kinderfilme sprechen werde? 😏😍😍 — B i B i ♡ (@BibisBeauty) 26. August 2016

BibisBeautyPalace bei Ritter Rost 2: Worum geht es in dem Film?

Ritter Rosts großer Schaukampf zu Ehren der Ritter von Schrottland geht voll nach hinten los und stürzt das Königreich ins totale Chaos. Der König tobt und schickt die Ritter allesamt zum Teufel. Während Burgfräulein Bö arbeiten geht und der Drache Koks sich um den Haushalt kümmert, sitzt Ritter Rost allein im Keller und bläst Trübsal. Bis er dort auf Gespenst, den ehemaligen Assistenten seines Vaters, einer der größten Erfinder Schrottlands, trifft. Und Ritter Rost beschließt, die Arbeit seines Vaters zu vollenden…

Ob der Held aus Blech es schaffen wird, mithilfe seiner Erfindungen die Ehre seiner Freunde wieder herzustellen, (und welche Rolle BibisBeautyPalace dabei spielt) erfahren wir ab dem 19. Januar 2017 im Kino.

