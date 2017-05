BibisBeautyPalace: Shitstorm und Verwechslung!

BibisBeautyPalace: Room Tour kommt gar nicht gut an!

In der Unterwasser Suite gibt es eine Menge zu sehen, was BibisBeautyPalace am liebsten mit der ganzen Welt teilen möchte. Irgendwie verständlich, oder? Vielen Leuten gefällt das Video. Einige finden es jedoch zu krass und hätten es besser gefunden, wenn Bibi und Julian diesen Luxus für sich behalten hätten.

So schreibt ein User zu BibisBeautyPalace Room-Tour: "Jetzt mal ganz ehrlich. Ihr seid ja lieb, lustig, nett und witzig. Aber ich finde, ihr übertreibt. Man muss nicht in 5 Monaten so oft in den Urlaub fahren, beziehungsweise fliegen. Ihr müsst wieder ein bisschen zurück auf den Boden kommen. Das ist jetzt kein Hate, aber es ist meine Meinung und wenn man 5 bis 6 Mal im Jahr in den Urlaub fliegt, ist das immer noch oft."