BibisBeautyPalace: Shitstorm für ihr neues YouTube-Video!

Schon seit Längerem wird BibisBeautyPalace vorgeworfen, sich extrem verändert zu haben und nur noch Videos zu machen, um genügend Klicks sammeln zu können. Immer wieder kann man unter ihren Videos Kommentare lesen wie: "Wieso heißt sie BibisBeautyPalace, wenn sie irgendwie nichts mit Beauty macht?"

BibisBeautyPalace: Nimmt ihre Bleibtheit immer weiter ab?

Für ihr aktuelles Video hat Julienco für seine Freundin Bibi fünf Dinge bestellt, die sie selbst noch nie benutzt oder vielleicht sogar noch nie gesehen hat. Sie muss erraten, wozu man die Gegenstände benutzt. Eigentlich eine coole Idee. Und es ist auch wirklich unterhaltsam zu sehen, wie Bibi die Dinge in den Händen hält und untersucht.

Schaut man sich allerdings die Kommentare an, scheint das Video nicht ganz so gut anzukommen. Immer wieder heißt es "Warum schaut man das???", "Warum ist so was auf Platz 1 der Trends???" und "Das Video ist der größte Schrott. Du hast deine Reichweite nicht verdient." So und so ähnlich ziehen sich die Kommentare noch weiter durch.