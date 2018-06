BibisBeautyPalace: Shirin David duscht mit Bibi

Die beiden YouTube-Queens Shirin David und Bibi Heinicke haben auf den ersten Blick kaum etwas gemeinsam, doch auf Instagram geht derzeit viral, dass Shirin mit Bibi duscht.

BibisBeautyPalace & Shirin David: Fröhlicher Duschspaß

Bibi macht ihre Fans erneut mega happy. Neben Pink Melon hat BibisBeautyPalace noch einen zweiten Fan-Wunsch erfüllt. Viele Bilou-Fans bettelten nämlich nach einem Duschschaum mit Kokos-Geruch. Und wer hätte das gedacht? Coco Cocktail ist eines der neuen Bilou-Produkte! Und wer nicht nur direkt nach dem Duschen wie ein fruchtiger Traum riechen möchte, der wird sich freuen, dass BibisBeautyPalace ihre Produkt-Linie weiterentwickelt hat. In Zukunft wird es nämlich auch Bodyspray zu kaufen geben! Angeblich sollen die neuen Produkte erst ab dem 13. Juli in den Drogerien zu kaufen sein. Doch eine hatte bereits Glück und darf jetzt schon mit Bilou by Bibi duschen.

BibisBeautyPalace: Bibi hat neue Duschschäume am Start und Shirin freut sich

Warum Bibis Beauty Palace Creamy Mandarin, Lovely Peach und Chocolate Cupcake nicht mehr weiterproduziert, verriet die YouTuberin bisher zwar nicht, doch ein toller Ersatz wurde bereits gefunden. Nach Cotton Candy, Slushy Apple und Happy Spring kommt nämlich schon wieder Nachschub! Nachdem sich viele Fans darüber beschwert hatten, dass Splashy Melon aus dem Sortiment genommen wurde, hat Bibis Beauty Palace nun ein kleines Trostpflaster parat. Der Sommer-Duschschaum hat nämlich eine kleine Runderneuerung hinter sich und wird es in Zukunft wohl als Pink Melon zu kaufen geben! Ob sich etwas Drastisches am Geruch geändert hat, wird die YouTuberin vermutlich in ihrem Ankündigungsvideo erklären.

BibisBeautyPalace & Shirin David: Bilou macht Freude

Shirin David hat von der lieben Bibi gleich mal eine fette Packung ihrer neuen Bilou-Schäume zugeschickt bekommen und hat sich mega darüber gefreut. In ihrer Instagram-Story bedankt sie sich bei Bibi und freut sich bereits auf den Duschspaß mit ihren neuen Schäumen. Das ist doch mal ein super Support unter Frauen. Wir sind schon ganz gespannt auf die neuen Schäume und freuen uns, wenn sie endlich im Verkauf erhältlich sind.

