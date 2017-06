BibisBeautyPalace: Sexy Oberteil löst einen Shitstorm aus!

Für viele sieht es nämlich so aus, als würde BibisBeautyPalace einen BH mit langen Ärmeln tragen. Das Oberteil ist wirklich sehr kurz. Davon abgesehen, dass Bibi wirklich (fast) alles tragen kann, stört viele Zuschauer die Freizügigkeit der YouTuberin. Unter dem Video ist eine richtige Diskussion entbrannt. Immer wieder heißt es: "Boar Bibi, wie kannst du soo freizügig da sitzen, echt peinlich ey!!". Auch die Mutter einer Fünfjährigen meldet sich zu Wort: "Was hast du an? Meine Tochter hat das geguckt, sie ist 5 Jahre und hat gesagt : Mama was hat die da an? Ich dachte, du wärst vernünftig." "Will sich Bibi beim nächsten Mal nicht einfach direkt im BH vor die Kamera setzten? Macht dann auch nicht mehr den großen Unterschied", schreibt eine andere Userin.

BibisBeautyPalace: Alle News zu Insta, Shop und YouTube! Aber es gibt auch Fans, denen es vollkommen egal ist, was BibisBeautyPalace trägt und die finden, das sollte auch für alle anderen Zuschauer gelten: "Man Leute, was regt ihr euch denn bitte auf...? Bibi kann selbst entscheiden, was sie anzieht... Ob sie viel Ausschnitt zeigt oder nicht ist ihre Sache... Hab euch lieb (Bibi und Julian)". In der Vergangenheit eckte BibisBeautyPalace mit ihren Outfits an. Zuletzt beschwerten sich ihre Fans über einen silberfarbenen Badeanzug. Am Ende steht fest: Bibi wird es niemals ihren unzähligen Fans zeitgleich recht machen können - und das muss sie auch nicht. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich immer streiten. . . BibisBeautyPalace

Julienco

Star News

Stars © by WhatsBroadcast Die Bachelorette 2017: Alle News & Kandidaten zur RTL-Dating-Show Die Bachelorette Kandidaten 2017: Diese 20 Männer wollen Jessica Paszka erobern! Jessica Paszka: Alle Infos zur Bachelorette 2017! BibisBeautyPalace: Alle News zu Insta, Shop und YouTube! GNTM Finale 2017: Céline ist die Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" Darsteller Berlin - Tag und Nacht: Das geht hinter den Kulissen ab! BRAVO kommt zu Dir nach Hause! Shirin David: Das musst Du über den DSDS und Youtube-Star wissen! Sebastian Pannek: Das musst Du über den neuen Bachelor wissen! Hier bekommt ihr MEGA GEWINNE! Haarpflege: Die „Wet Brush“ ist noch besser als der Tangle Teezer 11 versteckte Liebesbeweise, die ER Dir täglich macht!