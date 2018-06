BibisBeautyPalace schwanger: Sorge um Geburt

In wenigen Monaten werden Bibi von „BibisBeautyPalace“ und ihr Freund Julienco Eltern von einem kleinen Jungen. Eigentlich ist das YouTuber-Paar momentan auch super happy deswegen! Doch eine Sache bereitet Bibi und ihrem Freund jetzt große Sorgen …

BibisBeautyPalace: Keine Hilfe bei der Geburt?

Und zwar macht sich die erfolgreiche YouTuberin viele Gedanken um die bevorstehende Geburt ihres Babys! Bibi hat nämlich Angst, dass sie nicht die Hilfe haben wird, die sie sich wünscht, wenn ihr kleiner Sohn zur Welt kommt. Denn die 25-Jährige ist schon im sechsten Schwangerschaftsmonat und hat immer noch keine Hebamme gefunden! In ihrem neusten YouTube-Video spricht Bibi über ihr Problem: „Ich brauche jetzt langsam echt eine Hebamme.“ Doch die Suche scheint sich extrem schwierig zu gestalten, wie die YouTuberin und ihr Freund schildern. „Wir wurden wie die letzten Opfer überall abgelehnt“, sagt Julienco. Der Frust des werdenden Papas ist zu verstehen! Schließlich haben Bibi und Julienco in den letzten Wochen auf alle möglichen Wege versucht, eine Hebamme zu finden: „Wir haben es auch über Kontakte versucht und über Leute, die schon Kinder zur Welt gebracht haben und haben deren Hebammen gefragt.“ Jedoch vergeblich. Denn neben Bibi scheinen im Moment auch sehr viele andere Frauen im Raum Köln schwanger zu sein. Die Hebammen sind deshalb schon vollkommen ausgelastet.

BibisBeautyPalace: Sie ist unsicher

Doch für Bibi ist es enorm wichtig, dass bei der Geburt eine Hebamme dabei ist, die sie davor schon kennengelernt hat und mit der sie schon eine gute Beziehung aufgebaut hat. „Gerade bei meiner ersten Geburt bin ich jetzt sooo unsicher“, sagt die 25-Jährige in ihrem Video. Da die YouTuberin aber nun schon im sechsten Monat ist, wird die Zeit immer knapper. Deswegen wenden sich Bibi und Julienco in dem neuen Video nun an die Follower und bitten um Hilfe. Die beiden YouTube-Stars sind sich nämlich sicher, dass ihre Community sie bei der Suche nach einer Hebamme unterstützen kann. „Es wäre wirklich mega, wenn da jemand ist, der uns helfen kann“, sagt der werdende Papa Julian.

BibisBeautyPalace: Fans helfen bei Suche nach einer Hebamme

Auf die Follower der YouTube-Couples scheint Verlass zu sein! „Vielen Dank an euch alle! Durch mein Video haben sich so viele Leute bei mir gemeldet. Ich bin jetzt schon mit ein paar Hebammen in Kontakt und habe echt ein saugutes Gefühl – also vielen Dank“, sagt Bibi in ihrer aktuellen Insta-Story. Das klingt auf jeden Fall schon viel besser! Wir hoffen also, dass Bibi durch ihre Community eine tolle Hebamme findet, die sie bis zur Geburt ihres Sohnes noch besser kennenlernen kann und die sie dann auch unterstützt und dabei ist, wenn das Baby auf die Welt kommt!