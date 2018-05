BibisBeautyPalace schwanger: Ist sie zu dünn?

BibisBeautyPalace ist mittlerweile im sechsten Monat schwanger und wie viele andere Bald-Mamis dürfte sie das eigentlich als Vorwand nehmen, alles zu mampfen, was das Herz begehrt. Egal ob Kuchen, Wurstbrot, Essiggurken oder Schoki – Schwangere haben doch gefühlt Hunger auf alles. Das denkt man zumindest! Denn obwohl Bibi schon mehr als die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich hat, hat sie bisher kaum zugenommen…

BibisBeautyPalace: Im sechsten Monat fast dasselbe Gewicht wie immer

In der Schwangerschaft gehören ein paar Extrapfunde nun mal dazu, das weiß auch BibisBeautyPalace. Im Schnitt nehmen Frauen in diesen neun Monaten 13 bis 14 Kilo zu. Doch Bibis Bäuchlein ist auch in der 21. Schwangerschaftswoche noch ziemlich klein und die Influencerin hat gerade mal zwei Kilo mehr auf den Rippen als sonst. „Das ist wirklich nicht viel“, gibt Bibi zu.

Das ultimative Schwangerschafts-Gerücht trifft nicht auf sie zu

Viele Fans fragen sich: Was ist da los? In ihrem neusten YouTube-Video äußerte sich die 25-Jährige jetzt zu dem Thema. „Ich werde ganz ganz oft gefragt, ob ich jetzt viel mehr esse und viel mehr Hunger habe. Weil es gibt ja das Gerücht, dass wenn man schwanger ist, kann oder soll man doppelt so viel essen.“ Doch mit diesem Gerücht räumt Bibi direkt auf: „Bei mir ist sogar das Gegenteil der Fall. Ich habe sogar weniger Hunger. Oder ich habe eher das Gefühl, ich kann weniger essen.“

Darum hat Bibi weniger Hunger als früher

Das alles hat auch einen ganz bestimmten Grund: Weil Bibi immer viel Sport gemacht hat, hatte sie ziemlich krasse Bauchmuskeln – ihr Bauch war also richtig hart. Deshalb ist am Anfang der Schwangerschaft auch erst mal alles „nach innen“ gewachsen. „Ich habe das Gefühl, dass in meinem Körper einfach kein Platz mehr ist und ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so viel essen kann“, erklärt BibisBeautyPalace. Aber keine Angst: Laut ihrer Ärztin ist das alles völlig unbedenklich. Und nach und nach zeigt sich ja auch langsam das Babybäuchlein. In den nächsten Wochen wird sich da bestimmt noch einiges tun :)