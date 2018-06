BibisBeautyPalace schwanger: Gefühlsausbruch auf Instagram

Das YouTube-Couple BibisBeautyPalace und Julienco fiebert der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes entgegen. Eine mega aufregende Zeit für die zukünftigen Eltern - keine Frage! Doch jetzt konnte die schwangere Bibi ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten und ließ ihnen auf Instagram freien Lauf!

BibisBeautyPalace und die Schwangerschafts-Gefühle

Schwangere Frauen haben öfter mal mit ihren Hormonen zu kämpfen und leiden daher unter Gefühls- und Stimmungsschwankungen. Plötzlich fühlen sie alles intensiver und können das gar nicht kontrollieren! Einen Gefühlsausbruch der Extraklasse hatte jetzt auch Bibi - doch der war zum Glück durch und durch positiv! "Du wirst unser Leben verändern & wahrscheinlich noch einige Male komplett auf den Kopf stellen...aber ich habe noch nie eine so große Vorfreude & intensivere Liebe verspürt...", schrieb die 25-Jährige zu ihrem neusten Instagram-Bild, auf dem sie mit ihrer Babykugel zu sehen ist. Auf dem runden Bäuchlein liegt schützend die Hand des Bald-Papas Julian.

Letzter Urlaub ohne Kind?

Entstanden ist das süße Pic aller Wahrscheinlichkeit nach vergangene Woche auf ihrem Kurztrip nach Spanien, denn im Hintergrund sind Strand und Meer zu erkennen. Ob das für Bibi und Julian möglicherweise schon der letzte Urlaub ohne Baby war?

Bibi und Julian: Nichts wird mehr sein, wie es war

Obwohl das kleine Söhnchen des Paares noch nicht das Licht der Welt erblickt hat, wissen die beiden jetzt schon: Nach der Geburt wird nichts mehr so sein, wie es einmal war. Genau genommen ist schon jetzt alles anders, denn jeder Tag dreht sich nur noch um den Kleinen. Babyklamotten shoppen, Kindermöbel aufbauen, Arztbesuche usw. sind an der Tagesordnung. Doch ganz egal wie sehr das Baby vielleicht alles durcheinanderbringen mag - Bibi und Julian können es kaum abwarten, bis sie ihn das erste Mal in den Armen halten können.

