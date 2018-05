BibisBeautyPalace schwanger: Erstes 3D-Ultraschallbild

Innerhalb der letzten Tage ist Bibis Babybauch gefühlt doppelt so groß geworden wie er davor war - darauf könnt ihr euch in ihrem neusten Video auf "BibisBeautyPalace" und auf ihrem Instagram-Profil selbst überzeugen. Ihr Kleiner hat wohl einen ordentlichen Wachstumsschub hingelegt, wies aussieht! Jetzt hat die 25-Jährige bei einer Untersuchung beim Frauenarzt ein ganz besonderes Ultraschallbild von ihrem Baby bekommen…

Plötzlich hat Bibi eine viel engere Bindung zum Baby

Inzwischen steht Bibi am Ende ihrer 22. Schwangerschaftswoche und je weiter die Schwangerschaft voranschreitet, desto klarer wird der YouTuberin: Da wächst ein kleines Menschlein in ihrem Bauch heran! Da ist natürlich jeder Besuch beim Frauenarzt mega aufregend. „Es ist alles in Ordnung mit dem Baby“, verkündete eine überglückliche Bibi gestern Abend in ihrer Instagram-Story und versprach: „Bald gibt’s noch detailliertere Infos!“

Dann erzählte sie mit einem riesigen Strahlen im Gesicht von der großen Ultraschalluntersuchung, die sie gerade hinter sich gebracht hatte. Denn diesmal war etwas anders als die anderen Male: „Wir haben das erste Mal auch 3D-Ultraschallbilder bekommen und das war einfach nochmal so viel krasser, weil man jetzt mal ein viel genaueres Bild gesehen hat und eine viel engere Bindung plötzlich aufgebaut hat!“, erzählte die werdende Mami. „Man hat halt echt ein richtiges Gesicht gesehen und alles, das war richtig krass“, schwärmte Bibi. Klar, das war sicher ein mega emotionaler Moment für die Influencerin, zum allerersten Mal so richtig ihr eigenes Kind zu sehen.

„Der Kleine hatte nicht so viel Bock“

Als ob ihr kleines Söhnchen schon jetzt im Mutterleib ahnen würde, dass ihm höchstwahrscheinlich selbst ein Leben als YouTube-Star bevorsteht, hat er seine Mama allerdings etwas geärgert, indem er sich bei der Ultraschalluntersuchung ein bisschen versteckt hat: „Aber der Kleine hatte nicht so viel Bock, er hat sich die ganze Zeit weggedreht“ sagte Bibi in ihrer Story. Verständlich, ein bisschen Privatsphäre sei dem Baby schließlich noch vergönnt ;)

Hol dir jetzt unbedingt die neue BRAVO mit vielen spannenden Stories über deine Lieblings-Stars!