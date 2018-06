BibisBeautyPalace schwanger: So viel wiegt ihr Baby jetzt schon

Inzwischen ist Bibi in der 27. Woche Schwangerschaftswoche angekommen – das bedeutet, dass bereits zwei Drittel der gesamten Schwangerschaft um sind! Deshalb hat die 25-Jährige jetzt in einem neuen Update verraten, was sich bei ihr und ihrem ungeborenen Baby alles getan hat…

BibisBeautyPalace: So groß und schwer ist ihr Baby schon

Da sich Bibi langsam aber sicher dem Endspurt ihrer Schwangerschaft nähert, ist das Baby in ihrem Bauch natürlich inzwischen schon ordentlich gewachsen. In ihrem neusten YouTube-Video auf ihrem Channel "BibisBeautyPalace" verriet die Influencerin jetzt, dass ihr kleiner Sohn schon ungefähr ein Kilo schwer und rund 35 cm groß ist. Das ist schon relativ groß, denn bei der Geburt misst ein Baby im Durchschnitt um die 50 cm! „Bin mal gespannt, wie groß mein Bauch noch wird“, sagt Bibi und strahlt. „Seitdem so ne Marke überwunden wurde, explodiert das Ganze“, lacht sie und verrät: „Ich hab das Gefühl, dass ich abends ins Bett gehe und am nächsten Tag mein Bauch wieder größer geworden ist!“ Sie selbst habe inzwischen etwas über fünf Kilo zugenommen.

Bibi: Glücklich trotz Schwangerschafts-Wehwehchen

Eins sieht man ihr in ihrem Video ganz klar an: Dass sie momentan rundum happy ist. „Mir geht es mega gut, ich bin immer gut drauf „Wenn ich an das Baby denke, hab ich einfach nur Glücksgefühle“, verrät sie. Da stört es die YouTuberin auch nur bedingt, dass sie mit ein paar Wehwehchen zu kämpfen hat. Da das Baby natürlich Platz in der zierlichen Bibi braucht, verschieben sich ihre Organe ein bisschen. Dadurch hat sie ein aufgepumptes Gefühl und ihr Bauch wird manchmal richtig hart! „Es fühlt sich so an, als ob jemand meinen Bauch mit ner Pumpe bis aufs Maximum aufgepumpt hat“, beschreibt Bibi es.

Der Kleine kann schon hören und sehen

Inzwischen ist das Baby nicht nur gewachsen, sondern hat sich auch sonst ziemlich weit entwickelt. Daher bewegt der Kleine sich auch ständig! Sein Gehör ist schon komplett entwickelt, er kann seine Äuglein aufmachen und dadurch reagiert das Baby viel intensiver auf Reize. Ein verrücktes Gefühl für die Bald-Mami: „Es ist komisch, man hat einfach ein Lebewesen im Bauch!“ Bibi erzählt, dass wenn sie an eine Stelle auf ihren Bauch drückt, das Baby quasi "antwortet" und dann zum Beispiel zurücktritt!

So nimmt Julienco Kontakt zum Baby auf

Auch der zukünftige Papa Julienco kann das kleine Wunder im Bauch seiner Bibi kaum fassen. „Julian und ich liegen oft abends im Bett und drücken am Bauch rum und fühlen die ganze Zeit“, sagt Bibi. Echt süß, wie sich die werdenden Eltern auf ihren kleinen Schatz freuen!

