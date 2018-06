BibisBeautyPalace: Probleme in der Schwangerschaft

Bibi ist bereits im sechsten Monat schwanger, doch langsam bekommt die Beauty ernsthafte Schwangerschaftsprobleme.

Bibisbeautypalace: Schwangerschaftsprobleme machen ihr zu schaffen

Für Bibi und Julienco ist es bald endlich so weit: Die YouTuberin ist bereits im sechsten Monat und wird in wenigen Monaten zum ersten Mal Mutter. Natürlich ist die Vorfreude schon jetzt riesig. Mit knalliger Deko in blau verkündeten die werdenden Eltern vor kurzem das Geschlecht ihres Kindes. Jetzt muss die Unternehmerin aber auch die anstrengenden Seiten kennenlernen: Sie kämpft mit Schwangerproblemen.

Bibisbeautypalace: Baby raubt ihr den Schlaf

In ihrer aktuellen Insta-Story teilt sie ihre Probleme mit ihrem Followern: "Was ist nur falsch mit mir, anstatt zu schlafen schaue ich nachts um 5 eine Gorilla-Reportage". Doch wir müssen uns keine Sorgen machen, denn während der Schwangerschaft ist Schlafmangel völlig normal. Der Körper stellt sich um, man macht Mittagsschläfchen und ist deshalb nachts nicht mehr so müde. Wir wünschen Bibi weiterhin eine gesunde und wundervolle Schwangerschaft.