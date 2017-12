BibisBeautyPalace: Nächster Meilenstein für die Youtube-Queen

BibisBeautyPalace ist die deutsche Youtube-Queen. Keine andere Youtuberin in Deutschland konnte sich bislang so ein Imperium aufbauen, wie die 24-Jährige. Neben ihren Videos ist sie auch mega erfolgreich mit ihren Bilou-Produkten unterwegs und hatte auch schon Auftritte als Synchronsprecherin in Kinofilmen sowie einen eigenen Song! Doch die Erfolgskurve für BibisBeautyPalace zeigt auch nach all diesen Jahren immer noch weiter nach oben. Am vergangenen Sonntag (3. Dezember) konnte sie ihren nächsten Meilenstein verzeichnen.

BibisBeautyPalace überholt Gronkh auf Youtube!

Obwohl BibisBeautyPalace schon länger als die erfolgreichste Youtube-Persönlichkeit Deutschlands gilt, hatte sie - zumindest was die Abonnentenzahl betrifft - immer jemanden vor sich: Let's Play-Legende Gronkh! Doch am 1. Advent 2017 konnte die quirlige Blondine ihn nun tatsächlich überholen. Durch ihre diesjährige Adventskalender-Aktion zog Bibi mit insgesamt 4,694 Millionen Abos an Gronkh (4,692 Mio.) vorbei und ist auf Platz 2 der meistabonnierten deutschen Youtube-Kanäle. Herzlichen Glückwunsch!

