BibisBeautyPalace: Macht sie Julienco eifersüchtig?

BibisBeautyPalace und Julienco sind gerade zusammen in Los Angeles unterwegs. Dort genießt das YouTube-Pärchen seine Zeit deutlich mehr als in Kanada, von wo aus die beiden in die USA geflogen sind. Doch Bibi schwärmt ganz schön krass von den US-Boys und hängt die ganze Zeit mit ihnen ab!

BibisBeautyPalace: Sie feiert Charlie Puth

Im sonnigen Kalifornien gefällt es Bibi ausgesprochen gut... nicht zuletzt wegen den süßen Jungs, die die 25-Jährige dort trifft. Die Boys, mit denen Bibi in Los Angeles rumhängt, sind mega erfolgreich und ziemliche Hotties: Denn die Influencerin verbringt ihre Zeit an der US-Westcoast mit niemand geringerem als Charlie Puth und Jason Derulo! Beide Sänger haben die 1,52 Meter kleine Blondine zu sich eingeladen. Wie krass ist das?

„Danke, dass du uns eingeladen hast“, schrieb Bibi in ihrer Instagram-Story zu einem selbstgedrehten Video: Charlie Puth (26) steht auf der Bühne und singt seinen Superhit „Attention“! Der süße Sänger ist nicht nur in Amerika ein echter Mädchenschwarm...

I was very tired here Ein Beitrag geteilt von Charlie Puth (@charlieputh) am Okt 15, 2017 um 11:09 PDT

Bibi chillt mit Jason Derulo

Aber damit nicht genug: „Heute war einfach so ein krass aufregender Tag“, erzählt die Kölnerin kurz vorm Schlafengehen in ihrer Story. „Wir sind heute von Jason Derulo in sein Haus eingeladen worden und haben ihn dort getroffen. Es war einfach so krass und er war einfach so cool drauf“, schwärmt Bibi auf Insta. Kein Wunder, denn der durchtrainierte 28-Jährige ist nicht nur ein mega Entertainer und Sänger, sondern verdreht den Girls auch reihenweise den Kopf. Klar, dass da auch jemand á la BibisBeautyPalace schwach wird!

Golden Carpet #echoawards #germany Ein Beitrag geteilt von Jason Derulo (@jasonderulo) am Apr 13, 2018 um 6:28 PDT

Was macht Julienco die ganze Zeit?

Aber was ist eigentlich mit Bibis Freund Julian (24)? Wird der bei dieser männlichen Konkurrenz nicht mega eifersüchtig? Wahrscheinlich eher nicht. Denn wer aufgepasst hat, hat sicher bemerkt: Bibi berichtet immer in der „Wir“-Form. Julienco war also selbstverständlich die ganze Zeit mit dabei. Und der muss sich sicher auch keine Sorgen machen, dass seine Bibi auf falsche Gedanken kommt. Die zwei YouTuber sind seit mehr als neun Jahren super happy zusammen und immer noch verliebt wie am ersten Tag.