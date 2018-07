BibisBeautyPalace: Knutsch-Fail

Bibi und Julian sind schon seit einer gefühlten Ewigkeit ein Paar. Inzwischen erwarten die beiden YouTuber sogar ihr erstes gemeinsames Baby! Wer so viel Erfahrung in Sachen Beziehung hat, sollte es doch eigentlich auch beim Knutschen so richtig draufhaben, oder?

BibisBeautyPalace: Julienco küsst ganz ok

Für ihr neustes Video auf dem YouTube-Channel „BibisBeautyPalace“ haben sich Bibi und Julienco mal wieder etwas Witziges einfallen lassen: Bibi sollte verschiedene Smartphone-Apps ausprobieren, die ihr Julian vorher runtergeladen hatte. Eine App davon hieß „Kissing Test“ – und die sollte ganz genau analysieren, wie gut die 25-Jährige im Küssen ist. Als erstes testete Julian die App aber selbst, indem er dem Display von Bibis iPhone einen dicken Schmatzer aufdrückte. Das Ergebnis war eher mittelmäßig: Demnach stufte die App Julians Kuss-Künste als 33% romantisch und 38% leidenschaftlich ein. Die Erfahrung des 25-Jährigen schätzte die App auf 40% ein. Puh, da ist eindeutig noch Luft nach oben!

So eine miese Küsserin ist Bibi

Dann war Bibi an der Reihe. Sie wollte Julienco natürlich unbedingt toppen! Die Influencerin küsste ihr Handy ausgiebig – doch dem gefiel das offenbar nicht so gut. Denn ihr Ergebnis fiel deutlich schlechter aus, als das von Julian. 17 % Romantik, 17% Leidenschaft und nur 4% Erfahrung steckten laut der Handy-App in Bibis Kuss. Oh oh, wenn es danach geht, ist Bibi also alles andere als ein Kuss-Talent. Ob die YouTuberin wohl nochmal üben sollte? Wohl eher nicht, denn als sie einen zweiten Versuch startete, wertete der „Kissing Test“ ihre Leistung plötzlich deutlich besser als beim ersten Versuch. Von daher sollte man der App besser nicht vertrauen und Bibi muss sich keine Sorgen machen ;)

