BibisBeautyPalace: Keine Lust mehr auf YouTube?

BibisBeautyPalace (25) und Julienco (25) machen zusammen mit Bibis Cousin Rafael Neugart (22) gerade Las Vegas unsicher. Die drei Influencer sind mega begeistert von der Party-Stadt und chillen dort ihr Leben. Ihrer Kreativität scheint das aber irgendwie nicht gutzutun...

BibisBeautyPalace: Instagram bestimmt (schon wieder) ihren Tag

Natürlich halten BibisBeautyPalace und Julienco auch von Las Vegas aus ihre Instagram-Abonnenten immer auf dem Laufenden darüber, was sie gerade treiben. Das YouTube-Couple versucht auch in Amerika, die Fans regelmäßig miteinzubeziehen. So richtig einfallsreich sind die beiden dabei momentan aber irgendwie nicht. Wie so oft in letzter Zeit haben sowohl Bibi als auch Julian beschlossen, dass ihre Follower via Umfrage mal wieder darüber abstimmen sollen, wie ihr Tag abläuft. Soll Julienco einen Erdbeer-Macaron essen oder einen mit salzigem Caramel? Muss er die Treppe nehmen, oder darf er mit der Rolltreppe fahren?

Und auch Bibi hat in ihrer Insta-Story angekündigt, dass sie wieder ein „Instagram bestimmt meinen Tag“-Video für YouTube plant. Die 25-Jährige hat vor, in ein Süßigkeiten-Geschäft zu gehen und die Abonnenten sollen dann entscheiden, welche Sweets sie essen muss. Gar nicht mal sooo spannend, oder?

partner in crime 🎡 🖤 Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am Apr 23, 2018 um 9:13 PDT

Abonnenten kreativer als Bibi selbst?

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Sind BibisBeautyPalace nach gut sechs Jahren als YouTuberin etwa langsam die Ideen ausgegangen, wie sie ihre Follower bespaßen kann? Oder hat sie einfach keine Lust mehr, sich witzige Sachen zu überlegen? Schwer zu sagen. Ganz einfach ist es wahrscheinlich auch nicht, sich mehrmals pro Woche etwas Neues einfallen zu lassen. Deshalb verlässt Bibi sich einfach auf die Kreativität ihrer Abonnenten. Die sollen jetzt unter ihr letztes Instagram-Bild kommentieren, welche Aufgaben sie in ihrer Insta-Story per Umfrage zur Auswahl stellen soll. Und immerhin: Die Fans haben Bock darauf. Unter Bibis letztem Post kommentieren sie fleißig ihre Vorschläge und wer weiß - vielleicht wird das neue YouTube-Video am Ende ja doch richtig witzig!