BibisBeautyPalace: Kehrt Sie Deutschland den Rücken?

BibisBeautyPalace und ihr Liebster Julienco sind gerade in Amerika. Auf ihren Social-Media-Kanälen nimmt uns das YouTube-Couple mit auf ihre aufgregende USA-Tour mit.

BibisBeautyPalace & Julienco: Darum sind die beiden schon wieder in den USA!

In einem Video vor ein paar Jahren erklärt Bianca, dass sie und Julian schon immer mal den Traum hatten, in die USA zu ziehen. Die beiden konnten sich darauf einigen, dass es entweder New York oder Miami sein muss. Es hat einen ganz bestimmten Grund, warum die beiden mal wieder in Amerika unterwegs sind. Gestartet sind die beiden Influencer im sonnigen Los Angeles und haben schon jetzt mega aufregende Dinge und Persönlichkeiten erlebt. Bibi und Julienco waren bei keinem geringeren als Jason Derulo im Haus und haben mit ihm gechillt, auch mit Bebe Rexha gab es ein cooles Treffen. Und was wäre ein USA-Trip ohne das legendäre Coachella Festival? Die beiden ließen es sich nicht nehmen bei diesem mega Spektakel dabei zu sein.

BibisBeautyPalace & Julienco: Ziehen die beiden nach Amerika?

"Ich glaube, wir sind unserem Traum vielleicht mal auszuwandern, ein kleines bisschen näher gekommen und haben uns erst mal für Miami entschieden", erklärte Bibi damals im besagten Video. O-M-G! Werden die Zwei Deutschland wirklich verlassen? Julienco besorgte sich bereits eine amerikanische SIM-Karte damit er überall und jederzeit Internet hat. Das heißt wohl, dass die beiden noch ein Weilchen in Amerika bleiben werden. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung: Wir wissen, dass Bibi und Julian trotzdem so oft es geht, ihre Fans hier in Deutschland besuchen würden, würden wir uns tierisch für die zwei freuen, wenn sie sich tatsächlich ihren großen Traum erfüllen und nach Amerika ziehen. . . Vor allem dürfen wir uns aber auch ganz sicher auf mega geile und extrem sonnige Videos freuen ;)