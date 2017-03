BibisBeautyPalace & Julienco: Die beiden ziehen nach Miami!

BibisBeautyPalace & Julienco: Ziehen die beiden nach Miami?

"Ich glaube, wir sind unserem Traum vielleicht mal auszuwandern, ein kleines bisschen näher gekommen und haben uns erst mal für Miami entschieden", erklärt Bibi in die Kamera. O-M-G! Werden die Zwei Deutschland wirklich verlassen? Vorerst vermutlich ja, doch: "Allerdings braucht jetzt keiner traurig zu sein, denn wirklich nach Amerika zu ziehen, ist eine unfassbar riesige Sache und das geht nicht einfach so. Und wir wissen auch gar nicht, ob wir das für so eine lange Zeit wollen", sagt Bibi weiter.

Und jetzt nutzen die YouTuber die Zeit, um sich vor Ort nach Wohnungen und Dingen zu erkundigen, die sie benötigen, um mit einem "ESTA" (Visum für die USA) erst einmal bis zu drei Monate am Stück dort leben zu können. Wann und ob die beiden das wirklich durchziehen, ist noch nicht ganz klar. Nächsten Monat, in einem Jahr oder vielleicht geht es am Ende doch in eine ganz andere Stadt.

Doch da wir wissen, dass Bibi und Julian trotzdem so oft es geht, ihre Fans hier in Deutschland besuchen würden, würden wir uns tierisch für die zwei freuen, wenn sie sich tatsächlich ihren großen Traum erfüllen und nach Amerika ziehen. . . Vor allem dürfen wir uns aber auch ganz sicher auf mega geile und extrem sonnige Videos freuen ;)

