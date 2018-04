BibisBeautyPalace: Ihre Ex-BFF Dagi Bee läuft ihr den Rang ab

Früher waren die beiden Youtuberinnen Bibi Heinicke von BibisBeautyPalace und Dagi Bee unzertrennlich. Mittlerweile herrscht schon länger Funkstille zwischen den beiden. Die Fans sind sich allerdings einig, wer ihre Youtube-Queen ist.

Dagi Bee spendet 5000€

Gestern veröffentlichte Dagi Bee ein neues Youtube-Video mit einer tollen Botschaft. Im Februar 2017 hatte die Youtuberin ihre Community dazu aufgerufen T-Shirts für den DAGI SHOP zu designen und mit dem Hashtag #shirtfürdagi zu posten. Für die Top 3 konnte dann abgestimmt werden und das Gewinner-Shirt wurde tatsächlich produziert und verkauft. Die Einnahmen von 5000€ spendete Dagi Bee nun gestern mit ihrem Verlobten Eugen und der jungen T-Shirt-Designerin Julia der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) in Berlin. Bei dieser Organisation kann man sich als Stammzellenspender registrieren lassen und so vielleicht mal einem Blutkrebspatienten helfen.

Die Fans sind begeistert

Unter Dagi Bee’s Video zeigen ihre Follower ihren Support und schreiben fast nur positive Kommentare wie zum Beispiel „Bin sonst eher ein stiller Zuschauer. Aber das ist echt ne mega Aktion, gerne öfter und mehr davon. Zusammen kann man großes bewirken. Ich find es echt super dass du deine Reichweite für so etwas Gutes nutzt.“ oder „Finde es sehr schön, dass du sowas machst!! Respekt!“

Bibi von BibisBeautyPalace wird dagegen eher kritisiert

Immer wieder beanstanden die Follower, dass Bibi von BibisBeautyPalace nur noch gesponserte Werbung postet und mit reißerischen Posts Clickbait betreibt. Das kommt gar nicht gut an. Vor allem, da die 25-Jährige zudem noch ständig auf Reisen ist. Anstatt also ihre schönen Urlaubs-Pics zu liken, kommentieren viele ziemlich negativ: „deren videos sind schwachsinn und haben null kontent meistens irreführende clickbait titel und sind höchsten auf 10 min gestreckt mit tonnen von werbung platziert nur das ihr geld in den arsch gesteckt wird“ oder „Wenn man so viel Geld für teure Urlaube ausgeben kann sollte man das Geld besser nutzen und auch mal was spenden. Jedenfalls was sinnvolles als hier so hässliche Bilder zu posten“. Und sogar bei Dagi’s Videos wird über Bibi geschimpft: „genau DAS sollte bibi mit ihrem geld auch machen! Sie hat ja genug aber stattdessen kauft sie irgendwelche unnützen onlineprodukte und wirft das geld aus dem fenster! Respekt an dich dagi!💞“.

Natürlich bekommt auch BibisBeautyPalace immer noch viel Zuspruch von den Fans, aber das war schon mal deutlich mehr, oder?