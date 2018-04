BibisBeautyPalace: Hebt sie jetzt ab?

Seit BibisBeautyPalace und Julienco in Los Angeles abhängen, wohnen sie nicht nur in einem richtig coolen Hotel, sondern treffen auch noch einen Megastar nach dem anderen. Erst die Jungs von „Why Don’t We“, dann Charlie Puth, Jason Derulo und jetzt auch noch Bebe Rexha.

BibisBeautyPalace: Keinen Bock mehr auf "Normalos"?

Ein Tag im Leben des YouTube-Pärchens ist zur Zeit aufregender als der andere. Doch jetzt macht es den Anschein, als würde dieser Hollywood-Lifestyle BibisBeautyPalace ein bisschen zu Kopf steigen. Denn in ihrer Instagram-Story gab die 25-Jährige jetzt etwas von sich, was nicht gerade zu der eigentlich doch recht bodenständigen Bibi passt: "Drüben ist ein riesengroßer Frühstücksraum, wo alle sitzen. Und wir haben einfach so nen richtig geilen Private Room hier bekommen. Richtig geil!“, verkündet die Influencerin und lacht, während sie in einem abgeschirmten Bereich im Hotel einen pompösen, runden Tisch filmt.

Natürlich ist das nicht übel. Doch da stellt sich die Frage: Was wäre schlecht daran, mit allen anderen „Normalos“ im selben Raum zu frühstücken? Richtig: Gar nichts.

Bibi und Julian bleiben erst mal in LA

Hat BibisBeautyPalace jetzt etwa einen Höhenflug und verliert die Nähe zu ihren Fans? Wer weiß… anscheinend planen Julienco und sie, noch länger in Los Angeles zu bleiben… am Wochenende wollen die beiden aufs Coachella-Festival gehen, wo von Kylie Jenner bis Justin Bieber nahezu jeder Superstar abhängt, der einem so einfällt. Klar ist es mega cool, Leute zu treffen, die selbst Bibi sonst nur aus dem Fernsehen oder via Social Media kennen dürfte. Trotzdem hoffen die Fans, dass sie nicht den Bezug zu ihnen verliert und immer daran denkt, was sie ihnen, den „normalen“ Menschen, zu verdanken hat.