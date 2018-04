BibisBeautyPalace: Für Likes nimmt sie Schmerzen in Kauf

BibisBeautyPalace und Julienco sind gerade in Toronto (Kanada) auf Städtetrip. So richtig begeistert ist das YouTube-Pärchen bisher nicht von der Reise. Das Wetter ist schlecht, die Natur lässt zu wünschen übrig und die Häuser sehen „komisch“ aus. Nur die Niagara-Fälle fanden die beiden so richtig cool.

BibisBeautyPalace: So weit geht sie für Klicks

Um den Urlaub ein bisschen aufzupimpen, hat Bibi beschlossen, ihren Tag im Einkaufszentrum mal wieder von ihren Instagram-Abonnenten bestimmen zu lassen. Per Umfrage will BibisBeautyPalace von ihren Followern wissen, welchen Fruchtshake sie trinken soll oder ob sie Schuhe shoppen gehen darf oder nicht. So weit, so gut.

Doch Julienco will verhindern, dass das YouTube-Video langweilig wird und hat eine zündende Idee: „Hier kann man sich piercen lassen! Ist doch super! Wir können doch fragen, ob wir dir hier noch so ein Loch reinpiercen können!“, sagt Julian und streichelt seine Freundin am Ohr. Der 24-Jährige ist ziemlich begeistert von seinem brillanten Einfall – Bibi hingegen eher weniger. „Ich soll mir jetzt ein Piercing machen fürs Video?“, fragt sie ungläubig. „Ja wenn du nicht willst, dann lass es“, sagt Julian, baut aber gleichzeitig ordentlich Druck auf! “Wenn du keinen Content liefern willst und keinen Daumen nach oben haben möchtest, dann würde ich es jetzt nicht machen.“

Fans feiern Bibis Piercing-Aktion

Bibi gibt sich geschlagen und stellt die Umfrage online. Es kommt, wie es kommen muss: 68% der Instagram-User sind für „Ja“ – oh no! Eine Minute später sitzt Bibi schon auf dem Stuhl. Begeisterung sieht anders aus. Doch für Likes tut BibisBeautyPalace offenbar alles. Die 25-Jährige nimmt sogar Schmerzen in Kauf! Die Influencerin beißt tapfer die Zähne zusammen: Im nächsten Moment blinkt schon der neue Stecker in Bibis Ohr.

Und immerhin ging Juliencos Plan auf: Von den mehr als eine Million Zuschauern haben 88.000 einen Daumen nach oben gegeben - und nur 2.500 fanden Bibis Piercing-Aktion uncool (Stand: 16. April, 12.45 Uhr).