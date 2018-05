BibisBeautyPalace: Endlich lüftet sie ihr Geheimnis

Eine ganze Woche lang war Bibi von BibisBeautyPalace verschwunden. Jetzt hat die YouTuberin ihr Schweigen gebrochen und ihren Fans verraten, welches Geheimnis hinter der mysteriösen Funkstille steckt!

BibisBeautyPalace: Im neuen YouTube-Video verrät sie den Grund für ihr Schweigen

Endlich hat das Rätselraten ein Ende! In ihrem neusten Video verrät YouTube-Star Bibi, warum es in der letzten Woche auf BibisBeuatyPalace so still war: Sie und Julian werden zum ersten Mal Eltern!

BibisBeautyPalace: Ihre Fans haben sich Sorgen gemacht

Dass Bibi und Julienco ihr Schweigen nun gebrochen haben, ist für die Follower der beiden YouTuber eine ziemliche Erleichterung. Zwar hatte die YouTuberin in ihrer Insta-Story geschrieben, dass es ihnen gut gehe und die Community sich keine Sorgen machen müsse, doch viele Fans von BibisBeautyPalace waren von Bibis Schweigen dennoch verunsichert. So entstanden auch jede Menge Fan-Theorien über die plötzliche Abwesenheit von Bibi und Julienco.

BibisBeautyPalace: So krass hat sie ihre Follower hingehalten

Eines können wir jetzt im Nachhinein auf jeden Fall festhalten: Bibi und Julienco haben es in der letzten Woche ganz schön spannend gemacht und die Gerüchte so nur noch weiter vorangetrieben. Denn nachdem die beiden auf ihren Accounts ein paar Tage lang erst einmal gar nichts gepostet hatten, veröffentlichte Bibi am letzten Sonntag auf ihrem YouTube-Kanal ein 15 Sekunden langes Video. Darauf war allerdings nur ein schwarz-weißes TV-Störbild zu sehen.

Ein bisschen mehr Licht ins Dunkel brachte dann das Video, das die YouTuberin am Donnerstag hochgeladen hatte. Der ebenfalls nur 15 Sekunden lange Clip zeigte Bibi und Julienco auf einer Decke liegend in einem großen Feld mitten in der Natur. „Habt bitte noch etwas Geduld, wir brauchen noch etwas Zeit... Ihr werdet es verstehen“, schrieb die YouTuberin unter das Video. Findet ihr, dass es okay war von Bibi, ihre Community so hinzuhalten?