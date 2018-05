BibisBeautyPalace: Die krassesten Fan-Theorien über ihr Verschwinden

Keine neuen Fotos, keine Insta-Story, kein YouTube-Video. Seit fünf Tagen herrscht auf dem Account von BibisBeautyPalace Stille. Doch was ist der Grund für ihr mysteriöses Schweigen und Verschwinden? Die Follower der YouTuberin haben da so ihre Ideen …

Stille bei BibisBeautyPalace: Die Fans machen sich Sorgen

Seit Tagen haben wir nichts mehr von YouTube-Star Bibi und ihrem Boyfriend Julienco gesehen oder gehört. Lediglich den Text „Uns geht es super, macht euch keine Sorgen“ hat die YouTuberin vor drei Tagen in ihrer Insta-Story gepostet. Doch den Fans von BibisBeautyPalace fällt es schwer, die Ruhe zu bewahren. Schließlich sind es die Follower der 25-Jährigen gewohnt so gut wie jeden Tag am Leben von Bibi teilzuhaben. Deshalb sind sich viele Leute aus ihrer Community auch sicher: Hinter Bibis Schweigen steckt ein Geheimnis! Doch welches könnte das sein?

Dieses Foto ist das einzige Zeichen seit Tagen von Bibi Instagram/@bibisbeautypalace

Ist Bibi Schwanger?

Manche Follower gehen davon aus, dass der YouTube-Star schwanger ist. Denn am Sonntag hat Bibi auf ihrem YouTube-Kanal ein 15 Sekunden langes Video gepostet, auf dem nur ein schwarz-weißes Rauschen zu sehen ist – wie bei einem TV-Störbild. Für einige Bibi-Fans sieht das einem Ultraschallbild zum Verwechseln ähnlich, weshalb auch die Theorie entstanden ist, dass die YouTuberin schwanger sein könnte.

Haben sich Bibi und Julienco getrennt?

Eine andere Fan-Theorie: Bibi und Julienco haben sich getrennt und wollen mit einer Insta-Pause die Trennung erst mal sacken lassen. Das wäre ein mega Schock! Schließlich sind die beiden schon so viele Jahre ein Paar und für ihre Follower auch ein echtes Dreamteam.

Kommt ein neuer Bilou Duschschaum raus?

Was viele Fans von Bibi richtig sauer machen würde: Wenn die YouTuberin wegen eines neuen ‚Bilou‘ Duschschaumes die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen würde und deswegen nichts mehr postet und ein Geheimnis daraus macht. „Wir machen uns alle voll die Gedanken. Wenn sie sich jetzt in ein paar Tagen meldet und sagt, dass sie nur einen neuen Duschschaum rausbringt, werde ich ihr entfolgen“, schreibt ein Follower der Youtube-Stars.

Hört BibisBeautyPalace mit YouTube auf?

Das wohl schlimmste, was sich viele BibisBeautyPalace-Fans vorstellen könnten, wäre, wenn Bibi ihre YouTube-Karriere beendet. Manche Fans der 25-Jährigen meinen nämlich, dass Bibi bewusst eine Pause eingelegt hat auf YouTube und Co, um zu überlegen, ob sie das alles überhaupt noch will.

Bringt Bibi einen neuen Song raus?

Lieber wäre es vielen Followern, wenn Bibi einfach nur deshalb schweigt, weil sie nach „How It Is“ nun einen neuen Song in Planung hat und es spannend machen möchte. Möglich wäre es. Schließlich hat auch Bibis ehemalige beste Freundin Dagi Bee vor einem Monat zusammen mit Julien Bam ein Lied rausgebracht. Kann also gut sein, dass Bibi mit einem neuen Hit nachlegen und Dagi Konkurrenz machen möchte.

Erlauben sich Bibi und Julienco nur einen Spaß?

Wir könnten uns auch gut vorstellen, dass Bibi und ihr Freund Julienco nur schweigen, weil sie daraus eine Challenge gemacht haben. Das YouTube-Couple ist schließlich bekannt für Pranks und verrückte selbstgestellte Aufgabe. Vielleicht haben sie sich also diesmal einfach die Aufgabe gestellt, dass sie es beide eine gewisse Zeit ohne Social Media aushalten müssen?

