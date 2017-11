In ihren Videos überrascht uns BibisBeautyPalace immer wieder mit lustigen Aktionen. Derzeit sind sie und Freund Julienco täglich in ihrem Vlog zu sehen. Und wenn Du glaubst, Du wusstest garantiert schon alles über die YouTuberin, dann dürfte sie den ein oder anderen mit einem ihren letzten Videos gerade vom Gegenteil überzeugt haben!

BibisBeautyPalace: Alle News zu Insta, Shop und YouTube!

Von BibisBeautyPalace (24) und Julienco (24) gibt es gerade jeden Tag ein Video - einen Vlog um genauer zu sein. An einem Tag bauten die beiden ein eigenes Kino in ihr Wohnzimmer, an einem anderen Tag eine Minigolf-Anlage. Täglich gibt es zudem einen ziemlich coolen Gewinn.

Wer sich die Videos anschaut, sieht BibisBeautyPalace und Julienco wie gewohnt: Sie lieben sich, sie "zanken" sich und machen ziemlich verrückte und witzige Dinge möglich. Hast Du das Video gesehen, in dem Julian Bibi mit den Rosen und einem Geschenk überrascht? Einfach nur super süß! Wir sind gespannt, was bei den beiden in den nächsten Tagen noch so abgeht.